UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 21 agosto 2019)796 di Unadi22: Blanca e Diego continuano la strategia per far ammattire Ursula e di conseguenza negano l’esistenza del piccolo Moises. Intanto Leonor chiede spiegazioni a Blanca, che rivela all’amica il passato della madre. Arturo dice finalmente la verità a Silvia, che si dimostra comprensiva e gli dice che continuerà a stargli accanto per amore e non per pietà. Il colonnello chiede scusa anche per il suo comportamento con Agustina e chiede a quest’ultima di tornare al suo lavoro; lei accetta felice. Felipe cerca invano di fare qualcosa per Flora ma, quando sembra che per la ragazza sia tutto perduto, Peña arriva in commissariato e si autoaccusa dell’omicidio dell’indiano. Ursula scopre che Carmen è ancora viva e teme una sua vendetta. Proprio Carmen, intanto, chiede a Fabiana di potersi nascondere in ...

