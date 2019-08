“Una cosa terribile” Paolo Bonolis rompe il silenzio sull’incidente a Ciao Darwin | “Ne

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Giorno di festa per, giorno di spumante e di festeggiamenti: è arrivato il rinnovo contrattuale con Mediaset e stavolta è ufficiale, il conduttore rimarrà su Canale 5 per altri due anni. Allontanati in un’istante i rumors di un suo possibile, e clamoroso, ritorno in Rai che puntualmente arrivano ogni anno. La storia d’amore e di lavoro con il quinto canale, però, è destinata a continuare a lungo per la gioia di tanti appassionati. Ci sarà ancora il programma preserale di grandissimo successo “Avanti un altro” ma qualdovrebbe venir fuori anche per quanto riguarda la prima serata.sarà protagonista anche del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal prossimo 28 agosto fino al 7 settembre per presentare un documentario speciale, dal titolo Il Dono, dedicato alla donazione del midollo osseo e realizzato dall’Associazione Linfoamici. ...

GassmanGassmann : Certo che se adesso si cogliesse la palla al balzo per fare una cosa verde... #ClimateEmergency #ClimateAction ?????? per i nostri figli!!! - Mov5Stelle : ?? Live dal #Senato, @NicolaMorra63: “Lei, ministro Salvini, ha avuto paura di venire in Commissione Antimafia perch… - annatrieste : Dice che #Icardi non è convinto di venire a Napoli. Non lo posso biasimare. Una cosa è essere argentino e andare al… -