Un ragazzo di 16 anni rischia la paralisi per un tuffo

Angelo non ce l'ha fatta : si è spento a 26 anni "un ragazzo fantastico" : Il ragazzo, affetto da neurofibromatosi sin dalla nascita, due anni fa aveva realizzato il sogno di incontrare il suo idolo...

ragazzo di 21 anni colpito da meningite in Sardegna : è in gravissime condizioni : Il giovane è ricoverato in condizioni estremamente gravi. E' stato immediatamente sottoposto a terapia antibiotica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Il ceppo di meningite che ha colpito il 21enne sarebbe uno dei più aggressivi.Continua a leggere

Taranto : ragazzo di 17 anni viene salvato da aneurisma senza intervento neurochirurgico : Un ragazzo di diciassette anni, a Taranto, è stato salvato da un aneurisma cerebrale senza effettuare l'intervento neurochirurgico. È accaduto all'Ospedale Ss.Annunziata il giorno di Ferragosto. Il malore nella notte, la paura e la corsa in ospedale La notte del 14 agosto, Francesco stava trascorrendo la vigilia in spiaggia con degli amici: avrebbero aspettato l'alba tutti insieme. Improvvisamente, il ragazzo è stato colto da un dolore ...

ragazzo di sedici anni uccide la mamma - i fratelli e i nonni con un’accetta - poi si toglie la vita : Ha ucciso tutta la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella regione di Ulyanovsk, zona del Volga, a Patrikeevo. Secondo quanto riportato da Russia Today, Timur, 16 anni, ha ucciso la madre, i fratellini gemelli di 4 anni e i nonni e poi si è buttato da una torre per telecomunicazioni. Stando a RBC, l’adolescente avrebbe lasciato una nota per spiegare di volersi togliere la vita: “Per non ...

Si sente male sulla moto d’acqua : muore ragazzo di Napoli di 22 anni in vacanza a Mykonos : Antonio Borrelli, residente a Napoli, è morto mentre era in vacanza con gli amici. Era in mare su un acquascooter quando ha accusato un malore ed è annegato. Indagano le autorità greche

Mestre - ragazzo di 19 anni travolto in stazione da un treno : disagi alla circolazione : Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un treno alla stazione dell'ospedale all'Angelo di Mestre, sulla linea ferroviaria Venezia-Tarvisio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il giovane, residente a Pordenone, pare fosse con la madre. disagi al traffico ferroviario, con la circolazione sospesa per permettere i rilievi alle autorità.Continua a leggere

Coppia precipita mentre fa sesso sul balcone : ragazzo di 30 anni lotta tra la vita e la morte : Complice l’estate e la voglia di trasgressione, una Coppia ha deciso di fare sesso sul balcone, appoggiandosi alla ringhiera. Presi dalla passione però, i due amanti si sono sbilanciati e sono caduti di sotto, precipitando dopo un volo di tre metri e mezzo. È quanto successo ad una Coppia francese: lei, 28 anni, di origine canadese, se l’è cavata senza gravi conseguenze, il fidanzato invece, un 30enne originario della Gran Bretagna, ...

Grassano - auto finisce in dirupo e vola per decine di metri : muore un ragazzo di 25 anni : Tragico incidente nella notte a Grassano, in provincia di Matera: un'auto è finita in un dirupo, precipitando per decine di metri. Il ragazzo di 25 anni alla guida è morto e il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina, dopo che i suoi genitori avevano allertato i carabinieri, non avendo visto tornare a casa il figlio.Continua a leggere

Padova - ragazzo di 14 anni si lancia dallo scivolo del parco acquatico : rischia la paralisi : Un ragazzo di 14 anni rischia la paralisi a causa di un incidente avvenuto all'interno di un parco acquatico di Padova. Il giovane si è lanciato da uno scivolo e una volta arrivato in fondo è rimasto in acqua, senza riuscire a tornare a galla né a muovere braccia e gambe. Ora è ricoverato in ospedale e non si sa se riuscirà a recuperare l'uso degli arti.

ragazzo di 16 anni muore per droga - il padre con gli spacciatori si vendica così : Rob Bridge ha deciso di vendicarsi con gli autori della morte del figlio di 16 anni. Il figlio è morto ucciso dalla droga come tanti ragazzi al giorno d’oggi. Il padre ha voluto vendicarsi, per farlo ha dovuto percorre migliaia e migliaia di chilometri. L’uomo è nato in Australia e ha deciso di fare l’infiltrato nel mondo della droga per il canale tv australiano, Channel Nine. Rob Bridge si è infiltrato nel mondo degli ...

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern di Londra : Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un bambino di 6 anni da un balcone della Tate Modern, il famoso museo di arte contemporanea di Londra, nel Regno Unito. L’incidente è avvenuto domenica quando

Latina - beve una bibita ghiacciata e si tuffa : muore ragazzo di 18 anni : Tragedia sul lungomare tirrenico di Scauri (Latina). Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto. Dalla prima ricostruzione il giovane si sarebbe tuffato...