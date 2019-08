Tumori | ricercatori italiani scoprono meccanismo per il controllo della proliferazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Si può agire sulladelle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale: questo quanto emerge dallo studio didell’Università di Padova Impaired mitochondrial ATP production downregulates Wnt signaling via ER stress induction pubblicato sulla prestigiosa rivista «Cell Reports». All’interno di tutte le cellule del nostro organismo ci sono degli organelli, i mitocondri, che hanno il compito di produrre una molecola che fornisce energia alle cellule stesse: l’ATP, utilizzata per le attività cellulari. Tra queste, ce n’è una particolarmente importante, la via di segnalazione mediata dalla molecola chiamata “Wnt”, regolata dallo stesso ATP. Questa via di segnalazione mediata da Wnt costituisce di fatto una serie di reazioni che risultano essere implicate, tra l’altro, nellacellulare che svolge un ruolo importante sia nello ...

