Trump annulla la visita in Danimarca dopo il no alla vendita della Groenlandia

Trump annulla visita in Danimarca dopo il no alla vendita della Groenlandia : Donald Trump ha preso male la reazione danese al suo interesse per l’acquisto della Groenlandia e ha deciso di cancellare la visita, prevista per il 2 settembre in Danimarca. Visti i commenti del primo ministro Mette Frederiksen che ha detto di non essere interessata rinvierò il nostro incontro previsto tra due settimane a un’altra volta”, scrive Trump, noncurante del rischio di provocare una crisi ...

