Trump annulla il viaggio in Danimarca perché non gli vendono la Groenlandia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Niente? Nienteinper Donald. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare l’incontro con Mette Frederiksen, primo ministro danese, che non ha dimostrato alcun interesse a discutere della proposta di acquisizione dell’isola. Frederiksen ha definito quella sull’acquisto della, un territorio danese autonomo, «una discussione assurda». E in un tweet, martedì sera,ha annunciato l’mento dell’incontro. «Laè un paese molto speciale, con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che ha detto di non avere alcun interesse a discutere l’acquisto della, rimanderò il nostro incontro, che era in programma tra due settimane, per un’altra volta». Lo ha confermato il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, al New York Times: «In questo ...

