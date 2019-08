Triathlon | i ranking olimpici aggiornati L’Italia sale al decimo posto nella staffetta

Triathlon - i ranking olimpici aggiornati. L’Italia virtualmente a Tokyo 2020 con quattro azzurri e la staffetta : Mantiene quattro posti virtuali nelle gare individuali e la staffetta mista a Tokyo 2020 l’Italia del Triathlon con l’aggiornamento dei ranking olimpici: due uomini e due donne (su sei di contingente massimo, tre per genere) sarebbero qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e quindi il nostro Paese potrebbe ancora schierare la staffetta mista nella nuova specialità che farà il suo esordio in Giappone, anche se nella graduatoria per ...