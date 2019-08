Treviso | mamma rinuncia alle cure per far nascere sua figlia | muore a 29 anni

Treviso - sceglie chemio meno invasiva per far nascere la sua bimba : morta neomamma di 29 anni : Ha rinunciato a curarsi pur di far nascere la bambina che portava in grembo. Ma solo tre mesi dopo aver partorito è morta , sconfitta da una aggressiva forma di tumore al seno che non le ha lasciato scampo. È questa la storia di coraggio di Glory Obibo, 29enne residente a Treviso , deceduta la scorsa domenica 18 agosto circondata di suoi cari, dalla figlia e dal marito Samuele Nascimben. I due si erano conosciuti quando Glory dalla Nigeria è ...

Treviso - entra in pizzeria ricoperto di sangue : 'Papà ha accoltellato me e la mamma' : È stato arrestato questa mattina ad Oderzo, in provincia di Treviso, un uomo di 59 anni, di origine marocchina, accusato di lesioni gravissime e tentato omicidio nei confronti della propria famiglia. Il fatto è accaduto ieri sera, in seguito ad una accesa lite familiare a Colfrancui, frazione del comune di Oderzo, in Via San Tiziano n. 34. L'uomo avrebbe accoltellato la moglie ed i due figli, un ragazzo ed una ragazza: il più grave è il figlio ...