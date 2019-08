Travaglio sulla crisi di governo | ' Solo il Pd può salvare Salvini e sta lavorando per lui'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Marco, come di consueto, nell'editoriale che affida alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano analizza la situazione politica in maniera pungente. Per una volta, però, dalla sua penna ci sono parole di sincero apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Un intervento, l'ultimo del premier, cheha voluto sottolineare per i modi e i toni che hanno fatto da contraltare a quelli, invece, un po' meno apprezzabili, almeno per il giornalista, utilizzati da Matteo. Quello di Conte è un nome fatto anche per la guida di un eventuale nuovoPd-M5S, ma l'avvocato del popolo, come egli stesso si è definito, non godrebbe di simpatie all'interno dell'universo progressista. Almeno è questo quello che emerge dall'editoriale firmato da Marcoloda apertamente il discorso di Conteper sottolineare le ...

MassimoVicario : @petergomezblog Gomez ragioni come Travaglio ...???? Conte ha solo insultato salvini senza dire che in 14 mesi non sa… - gabri1967 : RT @NatangeloM: 'Ora dove sei? - un vignettista sulla transmongolica' Episodio quarantaquattro 'Lost in Travaglio' Secondo degli ultimi qu… - ciccioloco : @NatangeloM sulla tempia sx si vede ancora la testata di Travaglio ???? -