Traffico Roma del 21-08-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCARSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. RESTA CHIUSA VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA. E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 13 : 30 : PROSEGUE LA CHIUSURA AL Traffico DELLA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA – COLLINA FLEMING. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIALE CORTINA D’AMPEZZO. ALL’EUR TORRINO INCIDENTE IN VIA CINA ALTEZZA VIA DEI BAMBÙ CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA: SULLA VIA DEL MARE. IL 27 AGOSTO INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. MARTEDÌ ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA LA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA – COLLINA FLEMING. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIALE CORTINA D’AMPEZZO. A OSTIA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA VIA BOSIO E VIA COSTANZO CASANA. Traffico IN DIMINUZIONE. PER LAVORI CODE SULLA Roma-CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA Roma-L’AQUILA NEL TRATTO CASTEL MADAMA VICOVARO RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 11 : 30 : VICINO CORSO FRANCIA E COLLINA FLEMING CHIUSA AL MOMENTO LA VIA CASSIA. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIALE CORTINA D’AMPEZZO. ALL’ESQUILINO INCIDENTE SUL LARGO BRANCACCIO, SIAMO NEI PRESSI DI VIA MERULANA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI FUORI IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DELLA FRAZIONE DI COLLE DEI PINI TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E LA SELVOTTA A OSTIA PER UN INCIDENTE DISAGI TRA VIA ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 10 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE DI Roma NELLA ZONA DI LARGO SOMALIA CHIUSA PER LAVORI VIA MASCAGNI. STRADA CHIUSA PROVENENDO DA PIAZZA GONDAR. IN VIALE BOITO POSSIBILE ACCESSO ATTRAVERSO VIA MARCHETTI CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA, SULLA VIA DEL MARE. CERIMONIA IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO AL DIVINO AMORE. NELL’AREA CIRCOSTANTE DIVIETI DI SOSTA LUNGO LA VIA ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 10 : 00 : SULLA VIA SALARIA ZONA SETTEBAGNI INCIDENTE VERSO IL RACCORDO TRA L’USCITA DALL’AUTOSTRADA E LA STAZIONE FERROVIARIA RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. L’INCIDENTE È QUINDI IN DIREZIONE DELLA BALDUINA. AI PARIOLI PRUDENZA, OLIO IN STRADA, CI RIFERIAMO A PIAZZA SANTIAGO DEL CILE. LAVORI E CHIUSURA DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE. A CHI PROVIENE DALLA TIBURTINA È ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 09 : 00 : UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. INCIDENTE QUINDI NELLA CARREGGIATA DIREZIONE BALDUINA. IN QUESTA ZONA RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. APERTA INVECE LA CORSIA VERSO PINETA SACCHETTI E IL GEMELLI. ALL’AURELIO LAVORI IN VIA DI TORRE ROSSA, CHIUSA IN DIREZIONE DI ...

Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08 : 00 : SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E IL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA ZONA LA STORTA UN INCIDENTE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI. MODERARE LA VELOCITÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. PER ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 20 : 00 : IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR Traffico. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NON MANCANO, TUTTAVIA, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. RALLENTAMENTI.IN CENTRO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO aLL’ Altezza DI Via Cesare Battisti. ALTRO DUE INCIDENTI NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA: IL PRIMO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITà DI Via di Castel Fusano VERSO Roma, IL SECONDO PROPRIO SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI Via Carlo Maviglia. IN ENTRAMBI I CASI ...