romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Piazza Santiago del Cile olio sull'asfalto. Prestare attenzione - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 20-08-2019 ore 20:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 20:00 Roma Daily News
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 09 : 00 : UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. INCIDENTE QUINDI NELLA CARREGGIATA DIREZIONE BALDUINA. IN QUESTA ZONA RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. APERTA INVECE LA CORSIA VERSO PINETA SACCHETTI E IL GEMELLI. ALL’AURELIO LAVORI IN VIA DI TORRE ROSSA, CHIUSA IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08 : 30 : UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI. INCIDENTE QUINDI NELLA CARREGGIATA DIREZIONE BALDUINA. IN QUESTA ZONA RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. APERTA INVECE LA CORSIA VERSO PINETA SACCHETTI E IL GEMELLI. ALL’AURELIO LAVORI IN VIA DI TORRE ROSSA, CHIUSA IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 08 : 00 : SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E IL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA ZONA LA STORTA UN INCIDENTE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI. MODERARE LA VELOCITÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. PER ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 07 : 30 : SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E IL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA ZONA LA STORTA UN INCIDENTE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI. MODERARE LA VELOCITÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-TOR DI QUINTO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. PER ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 20 : 00 : IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR Traffico. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR Traffico. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NON MANCANO, TUTTAVIA, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. RALLENTAMENTI.IN CENTRO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO aLL’ Altezza DI Via Cesare Battisti. ALTRO DUE INCIDENTI NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA: IL PRIMO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITà DI Via di Castel Fusano VERSO Roma, IL SECONDO PROPRIO SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI Via Carlo Maviglia. IN ENTRAMBI I CASI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 18 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NON MANCANO, TUTTAVIA, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. RALLENTAMENTI.IN CENTRO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO aLL’ Altezza DI Via Cesare Battisti. ALTRO DUE INCIDENTI NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA: IL PRIMO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITà DI Via di Castel Fusano VERSO Roma, IL SECONDO PROPRIO SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI Via Carlo Maviglia. IN ENTRAMBI I CASI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI GROTTA PERFETTA ALL’ALTEZZA DI VIA C.COLOMBO, POSSIBILI RALLENTAMENTI. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR Traffico. RICORDIAMO CHE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI GROTTA PERFETTA ALL’ALTEZZA DI VIA C.COLOMBO, POSSIBILI RALLENTAMENTI. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR Traffico. RICORDIAMO CHE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTà: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL GRA, POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTà: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL GRA, POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 15 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, IN TANGENZIALE E SU TUTTE LE CONSOLARI MENTRE, IN CITTÀ CI SONO RALLENTAMENTI, IN VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA CALPURNIO FIAMMA SI RALLENTA ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE GUGLIELMO MARCONI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALTRI DUE INCIDENTI UNO IN VIA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A TOR DE CENCI IN DIREZIONE FUORI Roma RIAPERTA DA POCO LA TANGENIALE EST IN PRECEDENZA CHIUSA PER INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA E TIBURTINA PORTONACCIO VERSO VIA SALARIA TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE DI MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico PER ORA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, E IN TANGENZIALE; MENTRE, IN CITTÀ CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VEROLENGO SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA E LA CAUSA È ANCORA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL MERCATO IRNERIO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA, INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, PERTANTO, DA OGGI E ...