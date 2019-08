Torino-Wolves diretta live | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’Europa League entra sempre più nel vivo, si giocano le partite d’andata, in campo anche ilche ha già superato due turni e che si candida ad essere grande protagonista in competizione. Per la squadra di Walter Mazzarri in impegno molto difficile contro il, la squadra inglese è molto forte e può sicuramente mettere in difficoltà i granata. L’obiettivo delsarà quello di partire forte, gli uomini di Mazzarri dovranno sfruttare il turno casalingo per provare ad avvicinarsi alla qualificazione. La partita in, aggiornamenti su CalcioWeb a partire dalle ore 21.in tv La sfida tanto attesa verrà trasmessa insu Sky, come già accaduto sia contro il Debrecen che contro lo Shakhtyor Soligorsk., le(3-4-3): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 8 Baselli, ...

Gazzetta_it : Torino, contro i Wolves un arbitro portoghese. Marca: 'Scelta inspiegabile' - CalcioWeb : #TorinoWolves diretta live: le probabili formazioni e dove vederla in tv - LaStampa : Sarà Artur Soares Dias a dirigere il match tra il Toro e i Wolves, che in rosa vantano nove giocatori lusitani più… -