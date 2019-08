Terremoto a Roma | paura sulla costa da Ostia a Ladispoli MAPPE e DATI

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di Terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.5 alle Eolie. Trema anche la Romagna - ma nessun danno : La terra Trema ancora. Nella notte tra sabato e domenica sono state due le scosse che si sono registrate in Italia, una al largo delle Eolie, di magnitudo 3.5, e una in provincia di Forlì-Cesena, di 3.6 gradi della scala Richter. In entrambi i casi non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanta paura. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa in Romagna è stata registrata alle 00.01, non ...

Terremoto alle Eolie - scossa di magnitudo 3.5 al largo delle isole. La terra trema in Romagna : Una scossa di magnitudo 3.5 e' stata registrata la notte scorsa, alle 23.35, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo delle Eolie, nel Messinese. Altre tre scosse si sono verificate ieri in Romagna, due di pomeriggio, di magnitudo 3.7 e 2.9 e una verso mezzanotte, di 3.6 e profondità 7 km.Continua a leggere

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Terremoto : nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Terremoto Romagna - la terra trema due volte : scossa anche alle Eolie : Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione. La scossa di...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto in Romagna - magnitudo di 3.7 : Terremoto in Romagna, magnitudo di 3.7 Lo scossa è avvenuta alle 18.52 con epicentro in provincia di Forli-Cesena. Lo riporta l'INGV . In corso verifiche Parole chiave: terremoti emilia_Romagna ...

Terremoto in Romagna : scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato oggi alle 18 e 52 con epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata avvertita dalla popolazione.Continua a leggere

Romagna : scossa di Terremoto in Appennino avvertita tra Cesena e Forli' : terremoto SULL'Appennino ROMAGNOLO, 17 AGOSTO 2019 | Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 17 agosto 2019, esattamente alle 18.52, sull'Appennino settentrionale, in...

Terremoto in Romagna - magnitudo tra 3.4 e 3.9 : Terremoto in Romagna, magnitudo tra 3.4 e 3.9 Lo scossa è avvenuta alle 18.52 con epicentro in provincia di Forli-Cesena. Lo riporta l'INGV . In corso verifiche Parole chiave: terremoti emilia_Romagna ...

Terremoto Nord Italia - forte scossa a Forlì : tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto la serata del Nord Italia. Le stime preliminari parlano di una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro a Forlì e profondità di 10km. L’evento si è verificato alle 18:52 di oggi, sabato 17 agosto. Considerata l’intensità e la superficialità del sisma, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, creando grande paura in Romagna. In corso verifiche. Nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

Terremoto - scossa a Roma : paura nella Capitale [MAPPE e DATI LIVE] : paura a Roma in questa sera d’agosto: una scossa di Terremoto è stata registrata alle ore 21.35. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a Colonna, nella Città Metropolitana di Roma, mentre ipocentro a soli 9.5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto lieve, ma anche molto superficiale, avvenuta in una zona densamente popolata, pertanto sono stati in molti ad avvertirla e ad allertare i vigili del fuoco. Non si registrano ...

Forte scossa di Terremoto a Parma e in Emilia Romagna : Una scossa di terremoto a Parma e in Emilia Romagna di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 13.17 . La scossa,