Stress da lavoro | malattia | sintomi e come riconoscerlo legalmente

Stress da lavoro : quando diventa malattia e come ottenere l’invalidità : Stress da lavoro, malattia e invalidità. “Il lavoro mi sta portando all’esaurimento nervoso”: chi non ha mai pronunciato almeno una volta una frase del genere? Senso di angoscia, affaticamento continuo, mal di testa che non ti lascia tregua, accompagnate da forti pressioni di responsabilità sul posto di lavoro. A volte si pensa che sia soltanto un periodo passeggero e non si dà molto peso anche ai sintomi quali: sfoghi cutanei, tachicardia, ...

