Sparatoria sul set del rapper Booba | tre feriti Gruppo armato in fuga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Erano armati di mazze da baseball e armi da fuoco quando ieri sera 20 settembre, intorno alla mezzanotte, hanno fatto irruzione sul set dell’ultimo video delfrancese. Gli assalitori hanno ferito tre delle circa venti persone che si trovavano sul luogo. I tre, secondo la radio Europe 1, non sarebbero in gravi condizioni. L’artista, al momento della, aveva già lasciato il set che era stato allestito a Aulnay-sous-Bois, nella banlieue di Parigi. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Élie Yaffa, meglio conosciuto con il suo pseudonimo, è undi origine senegalese. Non è la prima volte che Yaffa si trova al centro delle cronache: lo scorso agosto 2018 è stato protagonista di una violenta rissa con ilKaaris all’aeroporto di Orly nella zona duty-free, davanti a centinaia di ...

