Sofia Resing | la modella mozzafiato che ha stregato Borriello GALLERY

Marco Borriello - flirt con la brasiliana Sofia Resing : L'estate sta finendo, con una nuova fiamma per Marco Borriello puntualmente diventata realtà. L'ex calciatore di Roma e Juventus avrebbe perso la testa per un'imprenditrice e modella brasiliana, tale Sofia Resing."Lui è innamoratissimo. Non si vedeva un Borriello così da tempo", ha confermato Gabriele Parpiglia a Radio Deejay. Sui social i due non si sono ancora del tutto mostrati, ma incrociando stories Instagram e foto è evidente che ...