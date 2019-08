Sissi la giovane Imperatrice film stasera in tv 21 agosto | cast | trama | curiosità

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019)laè ilin tv mercoledì 212019 in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVlain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:– Die junge KaiserinGENERE: sentimentale / storicoANNO: 1956 REGIA: Ernst Marischka: Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinradlain tv:Ecco ladeloggi in tv.ed il Kaiser sono finalmente sposi. Ma l’amore dell’Imperatore non sembra basti ad irreggimentare l’inquieta consorte. Donna dalla mente libera, che non intende sottostare ciecamente al bon-ton che l’etichetta le impone. Cominciano i conflitti. Si inaspriscono le incomprensioni. E...

InoGiuseppe : Divulgazione scientifica, cinema e serie tv. #guidatv - Teleblogmag : Divulgazione scientifica, cinema e serie tv. #guidatv - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Sissi - La giovane imperatrice' su Rai 3 #cinema -