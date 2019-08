Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019), 21 anni, è il malato di Sla più giovane d’Europa. Si è parlato tanto della sua storia in questi mesi, soprattutto in relazione a una terapia, la NurOwn di Brainstorm, a cui si sarebbe dovuto sottoporre in Israele, capace di fermare e in alcuni casi far regredire la sclerosi laterale amiotrofica. Un protocollo sperimentale basato sulla somministrazione di cellule staminali modificate, attualmente in fase III.e la sua famiglia avevano affermato di essere stati selezionati per la somministrazione della cura e per questo motivo avevano chiesto aiuto a tutti attraverso una raccolta fondi su GoFundMe. La cifra, circa 900 mila euro, era davvero molto alta ma in poche settimane aveva raggiunto oltre 150 mila euro. Un risultato importante che faceva ben sperare. Fino a quando non è arrivata la dichiarazione ufficiale di Brainstorm:non ...

HuffPostItalia : Sicurezza, trasparenza, garanzia. Come abbiamo lavorato nel caso di Paolo Palumbo - SinItaTreviso : RT @NFratoianni: “Salvini ha dimostrato scarso rispetto Istituzioni e scarsa cultura costituzionale”. Conte avrebbe potuto accorgersene pri… - mistermeo : RT @NFratoianni: “Salvini ha dimostrato scarso rispetto Istituzioni e scarsa cultura costituzionale”. Conte avrebbe potuto accorgersene pri… -