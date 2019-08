Sergio Ramos come non lo avete mai visto | El Corazón mostra il calciatore e l’uomo

Amazon insegue il filone spagnolo - "ruba" Jaime Lorente a Netflix e lancia la docuserie su Sergio Ramos : Amazon Prime Video decide di inseguire Netflix nella produzione di serie tv in spagnolo e per farlo "ruba", anzi, prende in prestito un volto simbolo di questa ondata made in Spagna, quel Jaime Lorente volto de La Casa di Carta e di Elite proprio della piattaforma rivale.L'ondata spagnola si apre il 13 settembre con l'arrivo de El Corazion de Sergio Ramos (Il cuore di Sergio Ramos) una docuserie in 8 episodi da 30 minuti che racconterà la vita ...

VIDEO – Numero incredibile di Sergio Ramos in allenamento : Esporte Interativo pubblica su Twitter uno stop meraviglioso del campione spagnolo del Real Madrid Sergio Ramos – Il difensore del Real da sfoggio delle sue doti balistiche in allenamento QUE ISSO, @SergioRamos! Tal da HABILIDADE! Crédito: Real Madrid TV pic.twitter.com/vy8hzwQmzO — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) July 20, 2019 Continua a leggere su ForzAzzurri: Sky Sport: “Il Napoli fa sul serio per Nicolas ...

Sergio Ramos - che guaio! Una sua società disbosca illegalmente 80 querce secolari : maxi multa in arrivo : Sergio Ramos finisce nei guai per non aver rispettato… l’ambiente: una sua società disbosca 80 querce secolari, l’assemblea plenaria della città di Alcobendas lo multa per 250.000 € Difensore sì, ma non dell’ambiente. L’unica area verde che Sergio Ramos si batte per difendere è quella della porta del Real Madrid. Ne dà un indizio ‘AS’ che riporta di una maxi multa da 250.000 euro che una sentenza ...