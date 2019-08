Scoperta polvere di stelle nella neve dell’Antartide

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ladisi nasconde in Antartide. Laè opera dei ricercatori dell’Università tecnica di Monaco, analizzando 500 chili ditrasportata fino in Germania per verificarne la composizione. Dopo averla sciolta ed esaminata con uno spettrometro di massa, hanno trovato tracce di un raro isotopo radioattivo del ferro, il Ferro-60, che si sarebbe depositato negli ultimi 20 anni arrivando dritto dritto dallo spazio interstellare. Siccome gli isotopi del ferro possono essere prodotti solo dadecine di volte piu’ grandi del nostro Sole, il Ferro-60 trovato in Antartide deve essersi formato per forza fuori dal Sistema solare. A generarlo “deve essere stata l’esplosione di una supernova, non abbastanza vicina per ucciderci ma non troppo lontana perche’ i suoi effetti venissero diluiti nello spazio“, spiega il fisico nucleare Dominik ...

