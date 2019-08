Salvini | il rosario e la ’ndrangheta | bufera di reazioni su Morra M5S

Morra - duro attacco a Salvini per l'uso del rosario nei suoi comizi : Nella giornata di ieri, in occasione dell'acceso dibattito al Senato sulla sfiducia al Presidente del Consiglio Conte, il senatore Nicola Morra ha attaccato Salvini in merito all'ostentazione del rosario fatta nelle settimane scorse in Calabria, che sarebbe, secondo il senatore, un messaggio in codice alla 'ndrangheta. ...Continua a leggere

Morra contro Salvini : ostentare il Rosario in Calabria è un messaggio alla 'ndrangheta : Questi sono giorni particolarmente concitati dal punto di vista politico in Italia. Come tutti i cittadini avranno avuto modo di comprendere, nel corso della giornata di ieri, martedì 20 agosto, il Presidente del Consiglio Conte ha rassegnato le sue dimissioni. Con tale evento è stata sancita ufficialmente la crisi di governo. In seguito a tale avvenimento, però, sono state sollevate una serie di questioni davvero molto particolari. Il senatore ...

Crisi di Governo - caffè - rosario e sorrisi. Gesti e smorfie di Salvini durante il discorso di Conte : Martedì il discorso di Giuseppe Conte in senato, la lunga sequenza di accuse a Matteo Salvini e alla Lega. Un discorso lungo e articolato, pronunciato dal presidente del consiglio proprio accanto al leader della Lega. E durante tutto l’intervento di Conte il ministro dell’Interno ha continuato a sottolineare i vari passaggi con la sua mimica facciale, lasciandosi andare a commenti e smorfie L'articolo Crisi di Governo, caffè, ...

Crisi - Morra a Salvini : “Il rosario in Calabria è un messaggio alla ‘ndrangheta” : “Matteo Salvini dopo che l’8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi che bisognava interrompere l’esperienza di governo ha avviato un tour, non un pellegrinaggio, incontrando cittadini, venendo contestato, ma soprattutto ostentando il rosario. Ora in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c’è il santuario cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi significa mandare messaggi che uomini di Stato, ...

Salvini che brandisce il rosario non è un leader : sembra solo l’Esorciccio : Matteo Salvini durante il suo comizio a Siracusa ha goffamente brandito il rosario mandando bacioni ai suoi fedelissimi adoranti mentre molti oppositori gli rinfacciavano il suo odio per il Sud. C'è tutto tranne che forza in un leader che ha bisogno di agghindarsi di feticci religiosi per non dovere fare i conti con i contenuti della sua propaganda che è sempre uguale a se stessa: vuota.Continua a leggere

Vescovo di Mazara attacca Salvini che bacia il rosario : Indecente : Commentando il gesto del leader della Lega, che al termine del comizio a Siracusa ha baciato un rosario, monsignor Domenico Mogavero non ha saputo trattenere il proprio sdegno:" Sfruttare la devozione e i sentimenti più puri per bassi interessi elettorali è inqualificabile"-- Durissimo attacco al vicepremier Matteo Salvini da parte del Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che non ha affatto gradito il gesto compiuto dal ...

Siracusa - Salvini conclude il comizio agitando e baciando il rosario. Piazza divisa tra sostenitori e contestatori : Matteo Salvini ha concluso il suo comizio a Siracusa mostrando il rosario stretto nel pugno e baciando un santino che gli è stato passato dal pubblico. Sono quindi iniziati i selfie con i sostenitori sul palco. “Se fate i bravi li faccio anche con voi”, ha detto ironico ai contestatori che a decine per tutto il discorso lo hanno coperto di insulti L'articolo Siracusa, Salvini conclude il comizio agitando e baciando il rosario. ...

Salvini a Trieste - tra ruspe giocattolo e rosario : Fausto Biloslavo Bagno di folla per Matteo Salvini a Trieste. Tra abbracci e strette di mano, qualcuno gli ha portato una ruspa giocattolo e un rosario. ?