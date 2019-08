Salvini esulta | le condizioni di Zingaretti possono fare saltare il piano grillino

Salvini esulta : Spagna ha aperto i porti : 13.58 Sul caso Open Arms, il ministro Salvini su Fb esulta: "Chi la dura la vince: la Spagna ha aperto i porti".Alla ministra della Difesa Trenta critica con la politica dei porti chiusi, risponde: "E' un po' distratta, ricordo che i due unici neonati li ho fatti scendere io". Sulla crisi di governo aggiunge: "Non darò la soddisfazione di togliere il disturbo. Mi sto preparando al discorso da fare martedì in Senato, parlerò agli italiani". ...

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 migranti. Salvini esulta : “Chi la dura la vince” : Il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti che si trovano ancora a bordo della nave della Ong spagnola Procativa Open Arms. Alcuni migranti hanno tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto, ma sono stati fermati.Continua a leggere

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Xm24 di Bologna - Salvini esulta per lo sgombero e Orfini non ci sta : 'Basta con lo show' : Il 6 agosto 2019 resterà una data storica, perché rappresenterà il giorno in cui è iniziato lo sgombero dell'Xm24. Si tratta di un centro sociale di Bologna, esattamente in via Fioravanti 42. L'operazione delle forze dell'ordine è stata portata all'attenzione nazionale dall'intervento sui propri profili social da parte del Ministro Salvini. Al leader della Lega, però, hanno replicato in maniera piccata sia il Sindaco della città Merola che il ...

Il M5s si piega subito : il sicurezza-bis è legge. Salvini - trionfo totale : a caldo - esulta cosi : "Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle Forze dell’Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria". Così Matteo Salvini esulta. Il governo incassa la fiducia sul decreto Sicurezza Bis con 160 sì, 57

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Migranti - il Viminale esulta : Francia stoppata - porti di sbarco ruotino. Scontro Salvini-Macron : Nuovo botta e risposta tra Salvini e Macron. Il terreno di Scontro è quello dei Migranti, al centro di un vertice organizzato a Parigi e dove il Viminale ha inviato solo i suoi tecnici facendo...

Firenze - siti anarchici esultano per il blocco delle linee ferroviarie : “Gesto d’amore e di rabbia”. Salvini : “Vado a Rovezzano” : I siti anarchici esultano per i tre roghi che hanno colpito una cabina elettrica dell’alta velocità e due pozzetti nella zona della stazione di Rovezzano, alle porte di Firenze, paralizzando il traffico ferroviario. Parole, quelle degli estremisti, che spingono gli investigatori verso la pista anarchica battuta nelle ultime ore, visto che proprio nel capoluogo toscano si terrà, nella giornata di lunedì, la sentenza del Tribunale contro una ...

Matteo Salvini esulta : "Intercettato gommone con 60 migranti - stavolta è andata male". Toh - chi c'era a bordo : esulta su Facebook, Matteo Salvini. Il ministro degli Interni comunica l'intercettamento di un gommone con 60 migranti a bordo ad opera della Guardia costiera libica. "Ha salvato e riportato a terra tutti quanti", spiega il capo del Viminale sottolineando come a bordo, insieme con i disperati, ci fo

Matteo Salvini esulta per il Cara di Mineo : "Via anche gli ultimi 68 migranti - allontanati con 27 abusivi" : Il Cara di Mineo è stato definitivamente svuotato. Quello che era il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, risultava anche essere una problematica immensa. Solo qualche mese fa il sindaco Giuseppe Mistretta denunciava "i numerosi licenziamenti, con evidenti riflessi social

Sea Watch - Orfini : “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni : “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” : “Un ministro che esulta per l’arresto di una donna che salva le vite è uno spettacolo non certo degno di un Paese come il nostro che ha sempre combattuto per la solidarietà”. Così il deputato di LeU Nicola Fratoianni ha commentato le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha definito “criminale” quanto fatto da parte di Carola Rackete, la 31enne capitana della nave Sea Watch che poco dopo le 2 di notte ha ...

Arrestata una fuorilegge! Matteo Salvini esulta per l'arresto di Carola Rackete : "Giustizia è fatta". Matteo Salvini esulta per l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 in manette a Lampedusa dopo la manovra spericolata con la quale ha forzato il blocco e ha attraccato al porto di Lampedusa. "Abbiamo chiesto l'arresto di una fuorilegge che questa notte ha anche messo in pericolo la vita delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa ong straniera, il sequestro della nave che ha finito di ...

Salvini esulta - ma la sentenza di Strasburgo sulla Sea Watch non c'entra nulla coi porti chiusi : Per la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) non esiste un “reale rischio di danno irreparabile” per i migranti a bordo della nave ong Sea Watch 3. Ormai da 13 giorni, 42 persone continuano a navigare avanti e indietro lungo il limite delle acque territoriali italiane attorno all’isola di Lampe