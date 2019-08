Roghi in Amazzonia,scontro Brasilia-Ong

Record di incendi in: 72mila in 7 mesi; 9,500 negli ultimi 7 giorni. L'incremento rispetto allo scorso anno è dell'84%: è il dato più alto dal 2013 quando si cominciò a rilevare il fenomeno. Il fumo degli incendi ha oscurato per oltre un'ora i cieli di San Paolo. I critici accusano la politica ambientale del presidente Bolsonaro,che punta sullo sviluppo invece che alla conservazione.Bolsonaro ribatte: "Potrebbero essere stati potenziati dalle Ong, perché hanno perso i soldi che ricevevano. Vogliono causare problemi al Brasile".(Di mercoledì 21 agosto 2019)