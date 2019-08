Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio a lavoro su un’opera teatrale dedicata a Parsifal

Francesco Facchinetti smentisce la rottura con Irama dopo la strigliata di papà Roby e tuona : “Sono c***i miei” : Francesco Facchinetti smentisce la rottura con Irama dopo che papà Roby l'ha rimproverato per i toni impiegati in una delle tante Stories pubblicate in questi giorni, nelle quali ha minacciato un ex amico di avere intenzione di fargliela pagare per il resto dei suoi giorni. Stando a quanto accaduto nelle ore scorse, quest'amico dovrebbe essere il cantautore Irama, già nella scuderia della NewCo, che ha postato una sua foto col dito medio ...