Ritiro prodotto alimentare Eurospin Il ministero della Salute | “Rischio microbiologico”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019) C’è un nuovo annuncio che arriva direttamente dalche avvisa tutti i consumatoripericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio “La Bottega del gusto”. Per questo la catena di supermercatiha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto. Il rischio è quello microbiologico. Un nuovo allarme che arriva in questa estate 2019 e che colpisce ancora una volta gli insaccati dopo aver coinvolto confetture e marmellate. L’avviso risale al 16 agosto scorso ma è stato pubblicato solo oggi sul sito ministeriale. Dove si legge anche il numero del lotto richiamato, il 201925, con data di scadenza al 25 novembre 2019. Altri informazioni utili sono quelle del produttore, ovvero la ditta CLA I S.C.A. nello stabilimento di via Gambellara ...

SK_voxorgan : Lotto di farmaco utile per curare la sindrome premestruale è stato ritirato dalle farmacie. L’Agenzia italiana del… - carlogubi : @cianflone_luca @OizaQueensday @IDK_Italy Chi è la fonte di questa perla? In ogni caso Wakefield non ha fatto ricer… - SoruStefano : Nuovo video prodotto per conto di @pallvarese . Montato (in auto) quasi in tempo reale, di ritorno dal ritiro di… -