Rifiuti speciali abbandonati nel cuore di Napoli | sorpresi e denunciati due operai

In fiamme un capannone di Rifiuti speciali a Biella : si teme la nube tossica : Francesca Bernasconi I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 5 del mattino. Ai cittadini è stato intimato di rimanere in casa e chiudere le finestra Un grosso incendio sta distruggendo il capannone di un'azienda di smaltimento di rifiuti speciali a Gaglianico, in provincia di Biella. Le fiamme si sono sviluppate con violenza prima delle 5 di questa mattina e hanno invaso uno dei capanonni che costeggiano la strada. Il fuoco ha ...

Smaltimento illecito di Rifiuti speciali - le nuove ‘Terre dei fuochi’ si trovano al Nord : Negli ultimi due mesi alcuni importanti report prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (qui il progetto dell’Iss, Sentieri e report per la procura di Napoli Nord) e dall’Ispra (rapporto rifiuti speciali 2019, con dati di riferimento al 2017) illuminano bene lo scenario del danno sanitario legato alla mala gestione dei rifiuti speciali industriali ma non solo nella zona classicamente individuata come la “Terra dei Fuochi” primigenia , la ...

Rapporto Ispra : Italia circolare anche nei Rifiuti speciali : Come previsto Ispra, l’Istituto di ricerca del Ministero dell’Ambiente, ha pubblicato il suo Rapporto annuale sui rifiuti speciali, che analizza di dati relativi al 2017. Va subito detto che in termini di dati aggregati il Rapporto non indica grandi differenze con i valori dell’anno 2016. Dovremo forse attendere il Rapporto del prossimo anno per comprendere gli effetti della crisi del mercato del riciclo nell’Estremo ...

Rifiuti speciali - ISPRA : produzione sempre in aumento - l’Italia si conferma leader nel riciclo : Ancora in aumento la produzione nazionale dei Rifiuti speciali che, nel 2017, sfiora i 140 milioni di tonnellate (quasi il 3% in più rispetto al 2016). Cresce solo la produzione di Rifiuti non pericolosi (+3,1%), mentre rimane stabile quella di Rifiuti pericolosi (+0,6%, corrispondente a 60 mila tonnellate). I Rifiuti complessivamente gestiti aumentano del 4% e l’Italia si conferma leader nel riciclo segnando un +7,7% delle quantità avviate a ...

Incendio in un deposito di Rifiuti speciali nel milanese : Incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo milanese, alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia

