Ribery alla Fiorentina – Il francese pronto all’esordio contro il Napoli

Polverosi (CorSport) : Ribery alla Fiorentina è un’idea in un mercato privo di idee : “Ribery alla Fiorentina è un guizzo. È una discesa sulla fascia con un paio di dribbling e palla in mezzo all’area di rigore” così scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Ribery alla Fiorentina è soprattutto un’idea in un mercato in cui le idee sono mancate. Non si può prevedere quale sarà il suo apporto al campionato viola, ma sicuramente un calciatore di esperienza come Ribery serviva in una squadra nuova e giovane ...