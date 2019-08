Retroscena Lozano – Monfrecola | “Lo segnalai al Napoli due anni fa”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il procuratore ed esperto di calcio messicano Francescoè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: svelato unsuFrancesconutre dei dubbi sulla posizione in campo die svela un. 4-4-2? “ha sempre giocato sulle fasce finora, a destra ma anche a sinistra. Non lo vedo come punta e neanche come trequartista. Sono perplesso sulla sua collocazione, se Ancelotti farà il 4-4-2, visto che gli esterni sono già occupati da Callejon e Insigne” Il talento “è un giocatore molto forte, lo ha dimostrato Mondiale, proprio in Russia ha fatto innamorare Ancelotti. Le premesse affinchè possa fare bene ci sono tutte. Del suo talento me ne sono accorto subito, duefa lo proposi al, poteva prenderlo per 4 milioni di dollari ma dissero che non era ancora maturo” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

