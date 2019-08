Renzi vuole il governo | Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto | Di Maio

Il Pd non vuole Conte e Di Maio Tra Prodi e Renzi visione opposta : Nella majonese impazzita della crisi di agosto la strada verso un governo M5S-Pd-LeU si complica. E non tanto perché non tutti tra i pentastellati sono convinti di passare dalla Lega ai Dem, quanto perché nel Partito Democratico la linea tra gli esponenti più vicini al... Segui su affaritaliani.it

Governo con il Pd - il M5S non vuole Renzi e Boschi in un eventuale esecutivo istituzionale : Un accordo Pd-M5S per un eventuale Governo istituzionale potrebbe esserci soltanto con l'esclusione di Renzi e Boschi: "Noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell'estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo", ha sottolineato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro (M5S).Continua a leggere

Dal sarcofago al ministero? Boschi in pole come futuro ministro - ma Renzi vuole mani libere : Sui social Maria Elena Boschi mette le mani avanti e assicura: “Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l’aumento dell’IVA e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa”. Ma sono in molti, nel Pd-non-Renziano, a vederla bene come ministro del possibile nuovo governo Dem-M5S.Lo dice apertamente il deputato Pd Francesco ...

A volte tornano - Prodi vuole una maggioranza “Ursula”. E Renzi agita il Pd : Una maggioranza "Ursula", anzi "Orsola"; per l'ex premier e padre nobile del Pd, Romano Prodi, lo sbocco ideale della crisi sarebbe la declinazione italiana della maggioranza che a Strasburgo, solo qualche settimana fa, ha consentito a Ursula von der Leyen di diventare presidente della Commissione. Un voto che ha visto i grillini, a sorpresa, schierarsi assieme a Popolari e socialdemocratici, e non a caso e' stato additato dal leader leghista ...

Matteo Renzi e il governo Pd-M5s - toto-ministri. "Vuole lei" - da brividi. E al posto di Salvini al Viminale... : I ministri horror del governo Pd-M5s. Quando si parla di crisi e nuovi esecutivi, la mente di tutti i partiti va prima alle poltrone e poi, forse, ai programmi. Tra i dem, e soprattutto tra i Renziani (è stato Matteo Renzi, di fatto, ad aprire la trattativa con i grillini) e non solo loro in questi

Salvini a Conte : “Ossessionato da immigrati? È la mia missione. Io sempre stato leale. Ma qui qualcuno vuole un governo Renzi-Boldrini” : “Ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione” e “sleale collaborazione“. Due passaggi della lettera aperta indirizzatagli da Giuseppe Conte non sono andati giù a Matteo Salvini, che ha risposto al presidente del Consiglio al termine del Comitato per l’ordine pubblico tenuto a Castel Volturno. Il primo è quello in cui il premier sottolinea del ministro dell’Interno la “fedele e ossessiva ...

Calenda su Renzi : "La scissione era già cominciata prima. Se ne vuole andare - lo faccia e che Dio lo accompagni” : “Sfidare i populisti al voto”. E “accogliere gli italiani”. “Accoglierli nelle strutture pubbliche, offrendo servizi adeguati, con la capacità di farli sentire sicuri, istruiti e curati”. Lo sostiene, in un’intervista a ‘La Stampa’ Carlo Calenda. Secondo l’esponente dem andrebbe riprodotta “l’alleanza costruita in Europa fra popolari, liberaldemocratici e ...

Matteo Renzi - l'indiscrezione sul piano segreto per governare con il M5s : chi vuole come premier : Prova il tutto per tutto, Matteo Renzi. La sua proposta di "governo istituzionale" tra Pd e M5s è stata accolta con malcelato entusiasmo dai parlamentari grillini terrorizzati dall'idea di perdere subito la poltrona, con più freddezza (almeno di facciata) dai leader. "Non mi siederemo mai a trattare

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

Di Maio : "Salvini sleale e irresponsabile. Nessuno si vuole sedere al tavolo con Renzi" : "Salvini è stato sleale e la Lega pagherà questa scelta". Luigi Di Maio è tornato a condannare il tradimento di Matteo Salvini, che ha deciso di voltare le spalle a questo Esecutivo invocando nuove elezioni per non dover più condividere l'agenda del programma con i 5 Stelle. Per Di Maio quanto sta avvenendo ha "dell'incredibile" e il responsabile è solo Matteo Salvini che ha scelto di diventare "sleale nei confronti del contratto di Governo ...

Ingroia diffida Renzi : “Non può chiamare suo partito Azione civile - vuole scipparci nome” : Antonio Ingroia, fondatore di Rivoluzione civile (poi diventato Azione civile) diffida Matteo Renzi dalla possibilità di usare come nome per il suo movimento - in caso di scissione dal Pd - proprio quello di Azione civile. "Tentano di scippare il nostro nome, è una notizia che ci indigna e scandalizza”, fa sapere il movimento dell'ex magistrato attraverso una nota.Continua a leggere

Antonio Ingroia dice che Renzi vuole rubargli il nome del partito : «Nella storia non si è mai visto un tentativo di furto come questo», ha detto parlando del partito che secondo i giornali sta per fondare Matteo Renzi

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...

Crisi - Salvini : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Non vogliono mollare la poltrona” : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non vogliono mollare la poltrona. Penso che gli italiani meritino di avere velocemente un parlamento eletto e un governo dalle idee chiare. E noi siamo pronti”. Da Soverato in provincia di Catanzaro, il ministro dell’Interno Matteo Salvini invita deputati e senatori ad andare a Roma per far cadere il governo: “I parlamentari se ...