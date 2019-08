Renzi su Governo | Pd chiaro | unico veto che sia senza di me

Crisi di governo - M5s : "Siamo un monolite - uniti intorno a Di Maio" | Renzi : "Governo giallorosso? Senza di me" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

DIMISSIONI CONTE/ Da Zingaretti a Di Maio - e Renzi - - chi c'è nel nuovo governo : La crisi di governo è diventata formale: CONTE si è dimesso. Non prima di avere gettato le basi programmatiche del nuovo governo.

Matteo Renzi - le mani sul governo Pd-M5s. "Farà il suo partito - e la Boschi...". Tutto già deciso : L'ombra di Matteo Renzi su Nicola Zingaretti, il Pd, e il futuro eventuale governo dell'inciucio con il M5s. Al segretario dem, spiega un retroscena della Stampa, "è giunta notizia che appena partirà il gabinetto giallorosso Renzi comincerà a organizzare una scissione parlamentare". L'antipasto di s

Renzi : "Nuovo governo - ma senza di me" | Zingaretti : "No a un Conte bis" : Favorevolissimo a una intesa con M5s è Matteo Renzi. Mercoledì la Direzione deciderà la linea del partito in vista delle consultazioni al Quirinale

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possibile : Il senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Crisi di governo : M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” : Crisi di governo: M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” La Crisi di governo è stata sugellata dalle dimissioni annunciate da Giuseppe Conte nella seduta al Senato di un caldo 20 agosto. Non prima, però, di attaccare frontalmente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il secondo blocco del suo intervento parte con un “caro Matteo, caro Ministro dell’Interno”, in netta antitesi con il suo ...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

"Ora governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Governo - Meloni attacca Conte : 'Francia e Germania mandanti - Renzi burattinaio' : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è pronto a rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Toccherà a lui indicare la direzione che l'Italia prenderà: una nuova maggioranza o le elezioni. Sono le due prospettive che si vedono all'orizzonte per il Bel Paese. C'è chi, come Giorgia Meloni, ritiene che ci siano forze politiche come il Movimento Cinque Stelle che, pur di mantenere la propria ...

Governo - Zingaretti : “Condivido Conte ma non basta autoassoluzione per una fase nuova”. Renzi : “Non farò parte del governo” : Il confronto fra il Pd e il M5s “può partire” secondo il capogruppo (Renziano) in Senato, Andrea Marcucci. “Ma qualsiasi fase nuova non può prescindere dal riconoscimento degli errori”, si affretta a specificare Nicola Zingaretti dal Nazareno, secondo cui le parole di Conte “sono condivisibili, ma c’è il rischio di un’autoassoluzione“. Parole “mediate” da Matteo Renzi, che dai banchi ...

