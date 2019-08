Regime Forfettario | il 20 agosto scaduta la prima rata per versare le ritenute irpef

Regime Forfettario e requisiti per la correlazione tra attività : non basta il codice ATECO : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risposta n°334 dell'8 agosto 2019 con la quale ha chiarito quali sono i requisiti di cui tener conto per poter stabilire se esiste correlazione tra due differenti attività in relazione alla possibilità di poter aderire al Regime Forfettario sfruttandone, di conseguenza, gli ovvi benefici fiscali. In estrema sintesi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter ...

Regime Forfettario : in arrivo i controlli dell'AdE per scovare irregolarità e abusi : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso del question time del 3 luglio 2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha confermato ufficialmente l'avvio dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva che hanno optato per l'applicazione della flat tax al 15%, il cosiddetto Regime Forfettario. Le motivazioni del controllo Il Governo gialloverde è stato sollecitato a rispondere sulla necessità dei controlli ...