Programmi TV di stasera | mercoledì 21 agosto 2019 Su Rai 2 il series finale di Elementary

Programmi TV di stasera - martedì 20 agosto 2019. Speciali del TG1 - Stasera Italia e In Onda sulla Crisi di Governo : Crisi di Governo Rai1, ore 21.25: TG1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce in diretta uno speciale del tg dedicato alla Crisi di Governo. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra 11 23 23×2 Il clan Badu: Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio. 23×3 Paul in scena: Paul incontra il suo ex amico Marc in un locale notturno. La gioia del ...

Programmi TV di stasera - lunedì 19 agosto 2019. Sister Act 2 contro gli ultimi episodi di The Fix : Sister Act 2 Rai1, ore 21.25: Sister Act 2 – Più svitata che mai Film tv del 1993 di Bill Duke, con Whoopi Goldberg e Kathy Najimy. Trama: Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Le suore si ritrovano nei guai. A questo punto solo una persona può ridar loro fiducia: una “rilucente” ...

Programmi TV di stasera - domenica 18 agosto 2019. In prima tv su Canale5 «L’inganno» con Colin Farrell e Nicole Kidman : L'inganno Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Una Ferrari per due Film tv del 2013 di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè e Giampaolo Morelli. Trama: Marcello è stato licenziato, ma non ha rivelato niente a nessuno, dando fondo ai suoi risparmi per continuare a far studiare la figlia Giulia in un esclusivo college. Tutto però cambia il giorno in cui, facendo autostop per raggiungere l’ex moglie nella campagna lucchese, viene ...

Programmi TV di stasera - sabato 17 agosto 2019. Rai1 ripropone «Casa e Bottega» con Renato Pozzetto : Casa e Bottega Rai1, ore 21.25: Casa e Bottega – Replica Mario Trezzi dirige la sua fabbrica di biancheria e la sua famiglia. Con la crisi, però, le cose iniziano ad andare male e Mario, messo in difficoltà dalle banche, è costretto a chiedere prestiti a degli strozzini. Come se non bastasse la sua operaia Elly sostiene di aspettare un figlio da lui, ma Mario non ricorda affatto la notte passata insieme. Dopo essersi messo nelle mani di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 15 agosto 2019. Canale 5 festeggia il Ferragosto con Sapore di Mare : Sapore di Mare - Virna Lisi Rai1, ore 21.30: Don Matteo 11 – Replica 11×19 Dimmi chi sei: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di uno stimato chef, Cecchini capisce che tra il PM e la “Capitana” potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. 11×20 Sola Andata: I carabinieri e Don Matteo sono alle prese con una nuova indagine mentre casa Cecchini viene invasa dai tarli, tanto che il ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 14 agosto 2019. Su Canale 5 la prima TV di New York Academy : New York Academy Rai1, ore 21.25: SuperQuark Aprirà la puntata il primo di tre episodi tratti dalla serie della BBC “Le meraviglie del pianeta”. Questi filmati raccontano l’avventura di alcune popolazioni che vivono nei posti più belli ma inospitali del mondo, spesso in condizioni estreme. Nella prima parte gli operatori della BBC sono arrivati fino alle alte quote dell’Himalaya, dove un gruppo di allevatori è alle prese con lo spostamento di ...

Programmi TV di stasera - martedì 13 agosto 2019. Rai 2 recupera Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Grand Tour – Val d’Ossola Da Genova al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sull’imponente versante est del massiccio del Monte Rosa. Il tema di questa puntata sarà l’ascesa, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera. Il percorso di Lorella ...

Programmi TV di stasera - lunedì 12 agosto 2019. Su Canale 5 quattro nuovi episodi di The Fix : The Fix - Robin Tunney e Adewale Akinnuoye-Agbaje Rai1, ore 21.25: Sister Act – Una Svitata in Abito da Suora Film del 1992, di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy. Trama: Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal sua amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in ...

Programmi TV di stasera - domenica 11 agosto 2019. Su Canale 5 la prima tv di Cake con Jennifer Aniston : Cake - Jennifer Aniston Rai1, ore 21.25: Purché Finisca Bene – Un Marito di Troppo Fiction di Luca Ribuoli, del 2013, con Cristiana Capotondi e Flavio Parenti. Trama: Alessia è una giovane donna nata e cresciuta in un quartiere popolare e periferico di Torino. Per diventare quella che è oggi, un’incantevole, formidabile produttrice musicale, negli anni ha lavorato molto su di sé: si è trasferita a Milano, ha migliorato il suo vocabolario, ...

Programmi TV di stasera - sabato 10 agosto 2019. Su Italia 1 termina la saga di Ritorno al Futuro : Ritorno al Futuro III - Christopher Lloyd e Michael J. Fox Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni In questa puntata Tony Renis verrà omaggiato sia in qualità di cantante (è del 1962 il successo planetario di ”Quando quando quando”) sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti mondiali. Spazio anche a Domenico Modugno, che ha lasciato un segno indelebile nella musica ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...