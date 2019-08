Pressione alta | individuati i “periodi critici” | quando iniziano i danni al cervello

Previsioni Meteo : l’alta Pressione cede - ecco dove pioverà nei prossimi 10 giorni [MAPPE e DETTAGLI] : Probabile, ultima zampata del “Leone nordafricano” sul Mediterraneo, intendendo per essa un’azione calda importante, poi ci sono conferme circa segnali sempre più evidenti per una prima crisi stagionale. Nelle indagini effettuate sul lungo periodo, ancora non appare chiara l’entità della crisi barica. Per il momento, il cedimento anticiclonico non si configura di quelli eclatanti, piuttosto si prospettano delle deboli, ...

Previsioni Meteo : oggi alta Pressione con sole prevalente - qualche disturbo localizzato [MAPPE] : Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini. Stato del cielo e fenomeni Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità ...

Meteo Settembre - le previsioni per la prima settimana : alta Pressione apripista? [DETTAGLI E MAPPE] : La circolazione per i prossimi 20 giorni appare piuttosto dinamica, dalle simulazioni dei maggiori centri di calcolo. Per dinamicità intendiamo un avvicendamento abbastanza vivace di figure bariche sullo scacchiere europeo e mediterraneo. Non un avvicendamento repentino tra cavi d’onda e promontori anticiclonici, essi potranno avere anche rispettivamente una discreta durata, mediamente nell’ordine di 5/6/7 giorni, tuttavia non si ...

Meteo : alta Pressione in rinforzo - pian piano torna il caldo! : SITUAZIONE | L'alta pressione si sta gradualmente rinforzando su tutto il Mediterraneo dopo la passata fresca dei giorni scorsi che ha permesso un ritorno sulle medie del periodo e che ha dato una...

La Pressione alta e le conseguenze sulle funzioni cerebrali : quali sono i rischi e come rimediare : Una ricerca della Johns Hopkins University, pubblicata su Jama, ha riscontrato che avere la pressione alta durante la mezza età può aumentare il rischio di sviluppare la demenza senile: anche per tale motivo è necessario mantenere la pressione sanguigna entro valori ottimali per aiutare a ridurre il rischio di perdere parte della funzione cerebrale. Gli esperti hanno seguito 4.700 persone per 25 anni: chi aveva l’ipertensione arteriosa ...

Previsioni Meteo : avanza l’alta Pressione - oggi caldo gradevole e qualche temporale [MAPPE e DETTAGLI] : Va gradualmente ricucendosi lo strappo nordatlantico che ha avuto corso nelle ultime 48-60 ore apportando un sensibile calo delle temperature e anche una iniziale più diffusa instabilità. L’alta pressione dalla Spagna, settori occidentali del bacino, Nord Africa, avanza progressivamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con tempo che tende a una stabilità più generalizzata su tutto il Paese. Tuttavia, per la giornata ...

Ipertensione - carenza di un noto farmaco per la Pressione alta : l’Aifa fa chiarezza [NOME e DETTAGLI] : carenza di un noto farmaco utilizzato nella cura contro l’Ipertensione: il medicinale è il Catapresan®, nella formulazione in compresse da 150 microgrammi (AIC 021502012) e da 300 microgrammi (AIC 021502024). Come spiega l’Aifa, l’azienda farmaceutica titolare delle AIC ha deciso di cessarne la commercializzazione. Il farmaco, spiega l’Aifa, “contenente il principio attivo della clonidina, appartiene alla classe ...

La Pressione alta è un pericoloso killer : dai mirtilli un valido aiuto per tenere sotto controllo l’ipertensione : La pressione alta, che comporta patologie più o meno gravi ma tutte importanti e a cui prestare attenzione, può cagionare rischi non indifferenti per la salute, primo fra tutti quello di malattie cardiache. A soffrire di ipertensione è oltre un terzo della popolazione mondiale; si tratta dunque di un killer silenzioso che causa ogni anno oltre 10 milioni di morti e la sua pericolosità è data soprattutto dal fatto che molti soggetti ipertesi non ...

Pressione alta e caldo - affanno e tachicardie : attenzione agli effetti collaterali dei farmaci : A causa delle alte temperature estive sembra che il nostro cuore si affatichi di più: affanno e tachicardie a volte mettono in allarme. In realtà, sottolinea il dott. Oreste Febo, cardiologo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Riabilitativa e Pneumologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO, il caldo non aumenta l’insorgenza di patologie cardiache. I soggetti che invece hanno già problemi cardiaci devono prestare maggiore attenzione ...

Pressione alta e caldo - cosa fare? Tutto su sintomi - cause e valori - cosa mangiare e come abbassarla con rimedi naturali : Numerose persone soffrono di Pressione alta, che, con il caldo estivo, può rivelarsi difficile da gestire: l’ipertensione è molto diffusa, spesso determinata da un’alimentazione errata. E’ considerata un importante fattore di rischio per l’ictus, l’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca, gli aneurismi nelle arterie e per la malattia arteriosa periferica. La condizione aggrava lo stato di salute di ...

Pressione alta - stanchezza - aumento di peso : cosa succede al corpo se non facciamo colazione : La prima colazione? Un’abitudine consolidata per 9 italiani su 10 che dichiarano di consumarla ogni giorno, ma che di tanto in tanto, viene messa in discussione da informazioni, non sempre attendibili, che circolano online, tanto che per 1 italiano su 5 dovremmo dire addio al nostro modello di colazione, tradizionalmente dolce, e il 17% ritiene non sia un problema saltarla (dati Doxa/UnionFood). In un approfondimento nell’ambito della campagna ...

Previsioni Meteo : torna l'alta Pressione africana - week-end col caldo : Dopo la parentesi fresca e fortemente instabile che ha coinvolto tutta Italia, da nord a sud, le condizioni del tempo stanno volgendo al graduale miglioramento grazie al ripristino dell'alta...

Pressione alta : i batteri intestinali che la regolano : Fattore di rischio cardiovascolare che coinvolge circa un miliardo di persone in tutto il mondo (in Italia si parla di un adulto su tre), la Pressione alta potrebbe essere correlata alla disbiosi intestinale. A dirlo è uno studio congiunto spagnolo e statunitense, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Frontiers in Physiology. Questo lavoro di ricerca, che ha coinvolto studiosi dell’Università di ...