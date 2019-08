Permessi Legge 104 | cambio turno il giorno prima | cosa dice la legge

Congedo parentale Legge 104 e cumulo Permessi : la sentenza del Tar : Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise ha stabilito che durante il periodo di fruizione del Congedo parentale non avviene la maturazione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Questo perché i permessi retribuiti sono un istituto che è in vigore solamente quando è in essere l’attività lavorativa. Se invece si fruisce già del Congedo non si sta svolgendo ...

Unicobas Milano : vademecum Permessi retribuiti Legge 104/92 : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 1) Normativa di riferimento – Articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; – Legge 8 marzo 2000, n. 53; – Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi ...

Legge 104 : Permessi dipendenti in busta paga - c’è aumento stipendio? : Legge 104: permessi dipendenti in busta paga, c’è aumento stipendio? Il lavoratore dipendente ha diritto a dei giorni di ferie all’anno, con un minimo stabilito per Legge, e possibili giornate supplementari, se previste dal CCNL di riferimento. Inoltre il lavoratore ha diritto anche ai cosiddetti permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che si quantificano in ore e che di solito sono utilizzati dal lavoratore per sbrigare commissioni, ...