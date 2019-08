Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il lancio di una medio raggio, avvenuto domenica sda una nave americana al largo delle coste della California, segna la ripresa ufficiale dellamondiale al, che vede tre protagonisti: Stati Uniti, Russia e, soprattutto, Cina, che rappresenta la vera angoscia per Washington nel Pacifico. Il test "scatenera' un nuovo round di unaagli armamenti, portando a un'escalation dello smilitare, che avra' un grave impatto negativo sulla situazione della sicurezza internazionale e regionale", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Per la diplomazia di, che si e' unita anella cndanna della "escalation militare", gli Stati Uniti dovrebbero "lasciar andare la propria mentalita' della Guerra Fredda" e "fare piu' cose che siano favorevoli alla pace e tranquillita' internazionali e regionali".Proprio per ...

repubblica : Il Pentagono testa un missile a medio raggio. Il Cremlino denuncia: 'Un'escalation militare' [news aggiornata alle… - ilfogliettone : Pentagono testa missile, riapre corsa al riarmo. Pechino e Mosca contro Usa - - aderenzis1 : Il Pentagono testa un missile a medio raggio. Il Cremlino denuncia: 'Un'escalation militare' -