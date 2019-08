Pedofilia | respinto l’appello del cardinale Pell | “Sconterà la pena di 6 anni in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Georgeresta in carcere. È statoil ricorso in apo delaustraliano contro la sentenza di condanna unanime per abusi sessuali su minori, emessa lo scorso dicembre dal tribunale dello stato australiano di Victoria. L’ex ministro delle finanze dello Stato Vaticano “continuerà a scontare la suadi 6in prigione“, come ha dichiarato il giudice capo della Corte suprema, Anne Ferguson. “Ribadendo il proprio rispetto per le autorità giudiziarie australiane, si ricorda che ilha sempre ribadito la sua innocenza e che è suo diritto ricorrere all’Alta Corte” australiana, ha dichiarato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il78enne è accusato di aver abusato sessualmente di due ragazzini di 13negliNovanta, quando erano coristi della cattedrale St. Patrick a Melbourne. ...

