Pedofilia | confermata in appello la condanna al cardinale Pell

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Melbourne, 21 ago. (Adnkronos/Dpa) – La Corte Suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dai legali delGeorgecontro la sentenza, emessa a dicembre, che lo hato per abusi sessuali su minori. Come hanno stabilito due dei tre giudici che hanno analizzato il ricorso, ilaustraliano continuerà a scontare in carcere laa sei anni.“A maggioranza la Corte ha respinto l’delGeorgecontro la suaper aver commesso reati sessuali”, ha dichiarato la giudice Anne Ferguson. “Continuerà a scontare la pena a sei anni”, ha aggiunto. L’ex tesoriere del Vaticano era statoto a dicembre per aver commesso abusi sessuali su due coristi di 13 anni nella Cattedrale di San Patrizio a Melbourne a metà degli anni Novanta.Alla fine di giugno 2017, dopo due ...

