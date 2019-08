Pd-M5S | i nomi in lizza per toto-premier e squadra

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5S? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

M5S - c'è chi apre (e molto) al Pd "Conte? Cerchiamo altri nomi" : "Con la scelta di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio il Movimento ha tirato fuori un asso nella manica un anno fa e allo stesso modo ne puo' tirare fuori altri cento". Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - primo contatto telefonico. Il premier Pd-M5S : tre nomi da brividi : Facile "mandare a casa" Matteo Salvini, il duro per Pd e M5s arriva ora. Approfittato della crisi aperta da Matteo Salvini con eccessiva leggerezza, i dem iniziano ufficialmente la trattativa con i grillni per il governo "dell'inciucio". Come riportato dalla Stampa, il segretario Nicola Zingaretti e

Governo : Sereni - ‘se accordo con M5S discontinuità su nomi e programmi’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – O un Governo di legislatura ‘serio’ o il voto. E per essere ‘serio’, un eventuale accordo con i 5 Stelle dovrà necessariamente passare per una “discontinuità nei programmi e anche nelle persone”. Marina Sereni, esponente di Areadem di Dario Franceschini e responsabile Enti locali della segreteria di Nicola Zingaretti, risponde così ...

Governo M5S-Pd - primi veti su nomi e programmi : ipotesi Cantone o Flick : Matteo Salvini, improvvisamente, appare fuori dai giochi. Dopo aver tentato quella che Luigi Di Maio chiama «la mossa disperata» di mantenere in vita per un altro anno il Governo...

Crisi governo - Patuanelli (M5S) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5S : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim

Autonomia e giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

Lega-M5S - ancora scintille nel governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano. Il grillino: "Ogni volta che si deve approvare un provvedimento ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là". "Quell'altro? Mah... Posso non stare simpatico ma ho un nome, mi chiamo Matteo...", la replica di Salvini

Autonomia - botta e risposta M5S-Lega : 20.32 "Grazie all'Osservatorio per l'Autonomia che abbiamo lanciato questa mattina alla Federico II di Napoli,stiamo scrivendo una nuova Autonomia, un'Autonomia migliore". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Di Maio, sottolineando: "Credo che l'Autonomia si debba fare,ma senza danneggiare altre Regioni". Il ministro leghista Erika Stefani replica e precisa: "Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo del M5S". "Mi ...