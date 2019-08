Paola Ferrari | “Diletta Leotta non è una giornalista sportiva Vuole diventare come

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019)da domenica 25 agosto, con l’inizio del campionato di Serie A, tornerà alla guida de La Domenicaaffiancata da Jacopo Volpi. Da fine settembre con un nuovo orario, dalle 23.30, per far spazio a Fabio Fazio e al suo Che tempo che fa. Non certo un debutto perché la, sposata con Marco De Benedetti, ha condotto più volte la storica trasmissione in onda su Rai2 e nel 2014 fu fatta fuori da Mauro Mazza, ai tempi direttore di Rai Sport: “Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene. Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo”, racconta laal settimanale Chi. Ancora una volta attacca Diletta, ex talent di Sky e ora volto di punta della concorrenza Dazn: “Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. Lami ...

