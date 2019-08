Palermo | è gia boom di abbonamenti | battuto il primato degli ultimi due campionati di

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ilha già superato quota 3000 abbonati, battendo ilstagionaleduedi Serie B. Il dato provvisorio, visto che la campagnasi chiuderà venerdì 6 settembre, è relativo alla fase dei rinnovi e al primo giorno di vendita libera. Glisi possono sottoscrivere fino al 6 settembre dalle 11 alle 19 alle postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato (in via San Lorenzo 288) e online su vivaticket.it. Su internet la vendita sarà attiva solo fino a martedì 3 settembre. Per abbonarsi non è più necessaria la tessera del tifoso. Sono previste riduzioni per under 18, donne e over 65: il costo dell'abbonamento intero varia da 70 euro per le curve a 1000 euro per la tribuna sostenitori.

