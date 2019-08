Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Biondo, occhi azzurri intensi, fisico forgiato da anni di sport e fascino da vendere. Su Instagram si sta focalizzando, giorno dopo giorno, l’attenzione sullo svedese 35enneArngarden. I suoi follower al momento sono quasi ottomila, ma crescono vertiginosamente. Fin qui tutto normale, se non fosse che è unluterano della Chiesa di Svezia.infatti sul suo profilo Instagram pubblica tantissime foto sulla sua nuova passione sportiva (che arriva dopo le arti marziali, la thai boxe e il golf) che è il. Non a caso il suo nick è eloquente: @priest. Nel tempo liberofa anche l’istruttore in una palestra dedicata a questa disciplina. Visualizza questo post su Instagram Dagens pass blev försök på några hspu… dock har en del extra ”styrke”-kilon inte gjort gymnastiken lättare ????… men men… det är ...

IlContiAndrea : Strano ma vero... Oskar, il prete sexy che si mostra a petto nudo durante le sedute di crossfit: così è diventato… - FQMagazineit : Oskar, il prete sexy che si mostra a petto nudo durante le sedute di crossfit: così è diventato una star in Svezia - TutteLeNotizie : Oskar, il prete sexy che si mostra a petto nudo durante le sedute di crossfit: così è… -