Orso M49 ora ricercato anche in Alto Adige | ordinanza di cattura della provincia di

L’Orso M49 è diventato la star dell’estate. Come? Facendo l’orso - accidenti : Pare che tutti non vedano altro che il povero M49, un orso che vorrebbe starsene in pace, in mezzo ai boschi e vivere la propria vita tranquilla, insomma… fare l’orso! Invece, eccolo diventare la star dell’estate, protagonista indiscusso di inseguimenti, catture e fughe rocambolesche. Certo che anche chi ha messo in scena questo film ce ne ha messa di superficialità nel trattare con l’attore principale. l’orso lo catturano senza ...

Orso M49 - il WWF : ”Sta solo vivendo la sua vita - lasciamolo libero” : Si continua a parlare di M49, l’Orso che il Ministro Costa ha ribattezzato “Papillon”, ma che per il WWF Italia si chiama Libero e che libero deve rimanere. Dopo un suo probabile avvistamento nella zona della gola del Bletterbach, il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha dichiarato legittimo il provvedimento di cattura e la possibilità di abbatterlo “in caso di serio pericolo preventivo per l’uomo”. Il WWF Italia, non ...

"Non uccidete Papillon" - dice Costa. Si stringe il cerchio intorno all'Orso M49 : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, rilancia il suo monito in favore dell'orso in fuga ribadendo lì'importanza di non mettere a repentaglio la sua vita: “Leggo che Papillon, cioè l'orso M49, si sia definitivamente allontanato dalla provincia di Trento dove su di lui c'è un'ordinanza di cattura e abbattimento e stia dirigendosi in quella di Bolzano. Questa è una buona notizia se però la Provincia Autonoma di Bolzano non metterà a rischio la ...

Orso M49 tenta di rovesciare una roulotte e mangia un vitello : Forestale spara proiettili di gomma : Dopo la provincia di Trento, anche quella di Bolzano ha emesso un’ordinanza che prevede la cattura di M49, a seguito dello sconfinamento dell’Orso in Alto Adige nei giorni scorsi. A differenza della prima però, quest’ultima non prevede l’abbattimento dell’animale. Una decisione che arriva dopo alcuni danni fatti dall’animale negli ultimi giorni. I forestali lo hanno colpito con alcuni proiettili di gomma per ...

Nessuno sa dove sia l'Orso M49 - che potrebbe essere abbattuto : Dopo il problema legato alle incursioni del lupo che due notti fa sull'Alpe di Siusi ha ucciso cinque pecore, adesso l'Alto Adige deve far fronte alla questione M49, ovvero l'orso bruno di 3 anni e mezzo dal peso di circa 140 chilogrammi che vaga tra i boschi senza radiocollare. Il plantigrado più ricercato dell'estate 2019 da alcuni giorni è emigrato dal vicino Trentino, provincia che nel 1996 col Progetto Life Ursus ha dato il ...

Emessa nuova ordinanza di cattura contro l'Orso M49. Sparati dai forestali alcuni colpi : Tra orme ed avvistamenti l'orso M49 è ormai braccato dai forestali sia trentini che altoatesini. Alla distruzione di arnie nella zona di passo Lavazè e al 'pranzo' con una mucca al vicino passo Oclini tra provincia di Trento e Bolzano, l'orso M49 si è reso responsabile di un attacco ad una roulotte di pastori che si trovava sempre a passo Oclini con conseguente intervento dei forestali che hanno sparato proiettili di gomma. Testimoni parlano di ...

L'Orso M49 è in Alto Adige : un escursionista lo ha incontrato : L'orso M49 è in Alto Adige: un escursionista lo ha incontrato Un uomo ha raccontato di essersi imbattuto nell'animale nei pressi della gola Bletterbach. L'orso, scappato un mese fa da un recinto in Trentino, negli ultimi giorni avrebbe distrutto alcune arnie in Val di Fiemme e lasciato orme in territorio ...

L'Orso M49 avvistato in Alto Adige da un escursionista : "Mi tremavano le gambe" : Continua la caccia all'animale che si sta spostando verso nord, a poca distanza dalla provincia di Bolzano

Orso M49 : escursionista lo incontra in Alto Adige : Ieri, nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige, un escursionista ha incontrato l’Orso M49, scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino: l’incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch, ha raccontato il 64enne al quotidiano Dolomiten. “Mi tremavano le gambe. Si scherza sempre su eventuali incontri con l’Orso, ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere“, ha ...

L'Orso M49 sarebbe ore in fuga dal Trentino in direzione Alto Adige : L'Orso bruno M49-Papillon è il più grande ricercato dell'estate. L'ultimo luogo di avvistamento, alcuni giorni fa, sulle pendici della Marzola, la montagna di Trento mentre le ultime orme rilevate, ieri mattina in una zona fangosa tra i boschi di Faedo sopra la valle dell'Adige quindi ormai prossimo a sconfinare in Bassa Atesina in provincia di Bolzano. L'orsetto - diventato un po' il simbolo dell'estate 2019 ...

L’Orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige : L’orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige L’animale è fuggito un mese fa dal recinto elettrificato del Centro faunistico del Casteller. Le ultime tracce trovate a Giovo, vicino al confine con la Provincia di Bolzano. Gli esperti pensano che l'orso si stia spostando verso nord, dopo aver vagato sulla ...

A Ferragosto rispunta l'Orso M49. È diretto verso l'Alto Adige : l'orso bruno M49 sarebbe diretto verso l'Alto Adige e quindi starebbe lasciando la zona della Marzola, montagna che si trova a sud di Trento, non distante dal centro faunistico del Casteller da dove un mese fa era fuggito. Questa mattina, in seguito a una segnalazione di alcuni cacciatori di Faedo, i forestali hanno rilevato orme nel fango nel territorio del Comune di Giovo a poca distanza dal confine con la Provincia di Bolzano. La conferma ...

Animali - Provincia di Trento : l’Orso M49 “in spostamento verso nord” : Prosegue l’attività di monitoraggio del Corpo forestale trentino: proprio stamattina, in seguito a una segnalazione di alcuni cacciatori di Faedo, i forestali hanno rilevato orme nel fango nel territorio del Comune di Giovo, versante di Faedo, a poca distanza dal confine con la Provincia di Bolzano. Successivi controlli hanno confermato che si tratta effettivamente di M49; l’orso si starebbe quindi spostando verso nord, dopo aver trascorso circa ...

Orso M49 - gli animalisti a Tgcom24 : "Non fa male a nessuno - bisogna lasciarlo in pace" : Simone Stefani, responsabile della sezione trentina della Lega anti vivisezione, si schiera contro la cattura: "Sono stati uccisi solo pochi bovini"