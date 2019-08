Oroscopo settimanale fino all' 1 settembre | novità sul lavoro per Bilancia | Pesci top

Oroscopo settimanale dal 26 agosto all'1 settembre : cambiamenti per Leone - Vergine ansiosa : Le previsioni degli astri dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano piene di impegni sul lavoro per il Toro mentre lo Scorpione sarà pieno di energie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e vi destreggerete tra le richieste dei vostri superiori. Chi ha un'attività in proprio potrà aver modo di portare avanti dei progetti molto importanti. In ...

Oroscopo settimanale di Paolo Fox : previsioni 19-23 agosto 2019 : Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le previsioni zodiacali da lunedì 19 a venerdì 23 agosto Da DiPiùTv di questa settimana e da DiPiù “Stellare” di agosto, pubblichiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo della prossima settimana, dal 19 al 23 agosto, per ciascuno dei 12 segni. In particolare, dal numero di DiPiù uscito in edicola martedì sveliamo il giudizio dato ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre : Ariete ostinato - Leone favorito : Durante la settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre, Ariete lavorerà molto ma avrà modo di guadagnare tanto. Pesci sarà in grado di sistemare alcuni problemi della propria vita, mentre Toro sarà carico di energie e pronto ad affrontare qualunque ostacolo. Bilancia avrà bisogno dell'aiuto dei colleghi, mentre sarà una settimana molto fortunata per i nativi Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, ...

L'Oroscopo settimanale fino al 25 agosto : Acquario incerto - Gemelli in recupero : L'oroscopo della settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto si prospetta piuttosto agitato per il Toro, mentre lo Scorpione sarà instabile nei sentimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: per chi ha avuto dei problemi nei rapporti con la famiglia o con il partner, inevitabilmente nei prossimi giorni dovrà discuterne. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più pesanti, in cui ...

L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto da Bilancia a Pesci : classifica - Capricorno '9' : L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 mette in evidenza le pagelle con i voti e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. Quest'oggi dunque, l'Astrologia risulta essere applicata alla quarta settimana di agosto: pronti a scoprire come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui ...

Oroscopo settimanale fino al 25 agosto : Gemelli affaticato - scelte per Leone : L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto prevede decisioni in amore per Vergine, mentre lo Scorpione avrà a che fare con molti incontri professionali. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito sentimentale, le coppie che devono fare alcune scelte saranno maggiormente tese. Chi è single potrà invece vivere delle belle emozioni, ma dovrà stare attento ai fuochi di paglia. ...

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre : shopping per Bilancia - Gemelli briosi : Durante la settimana che va dal 9 al 15 settembre 2019 troveremo la Luna in spostamento dal Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, sino ai gradi del segno dell'Ariete. Venere e Mercurio, inizialmente nel segno della Vergine assieme al Sole ed a Marte, si sposteranno nell'orbita della Bilancia. Urano rimarrà in Toro, così come il Nodo Lunare sul segno del Cancro. Il tutto mentre Netturno permarrà in Pesci e Giove nel segno del ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto : Leone scelte per il futuro - Scorpione confuso : L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto prevede tranquillità per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci saranno svolte decisive per l'Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: nonostante alcune difficoltà che state affrontando siete decisi a superare ogni ostacolo. L'amore ha un ruolo fondamentale per la vostra vita e potrete contare sul sostegno di Venere. Grazie ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : recupero nel lavoro per Bilancia e Capricorno : Nuova settimana di agosto in arrivo per tutti i segni zodiacali. Le stelle sono pronte a dare le previsioni su lavoro, amore e salute da Ariete a Pesci per il periodo compreso da lunedì 12 a domenica 18 agosto. Bene il lavoro per Capricorno e Bilancia, recupero in amore per i Gemelli. Ariete: prosegue l'ondata favorevole per il segno. Con Venere dalla vostra parte vivrete un buon momento a livello sentimentale. La giornata di Ferragosto sarà ...

L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : Ferragosto fiabesco per Cancro : L'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ovvero quella dal 12 al 18 agosto, riserva per ciascun segno delle grandiosi emozioni. Tra feste, concerti, sagre di paese, tuffi al mare e soprattutto visite ai parenti, saranno delle giornate piene che consentiranno a tutti di ricaricare le pile in vista del fatidico rientro. Le previsioni invitano a non sprecare questa settimana in inutili preoccupazioni e discussioni. Vediamo nel dettaglio che cosa ...

Oroscopo di Branko settimanale : le previsioni dal 12 agosto in poi : Branko della settimana: Oroscopo da lunedì 12 agosto 2019 al weekend prossimo, segno per segno Dal libro “Branko 2019 – calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco i tutti i mesi (fino a dicembre di quest’anno), riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni di Branko dell’Oroscopo della settimana prossima, dal 12 agosto al weekend successivo (quindi fino a ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto : Capricorno al top - vacanze per Vergine : Durante la settimana che va dal 19 al 25 agosto, i nativi Capricorno torneranno dalle vacanze carichi di energie e pronti ad affrontare la loro giornata lavorativa, al contrario per Sagittario le vacanze e il divertimento continueranno. Ariete sarà di malumore, mentre Gemelli avrà tanti impegni da svolgere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto 2019. Previsioni Oroscopo settimanale dal 19 ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 settembre : Toro stacanovista - Scorpione taciturno : Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dalla Bilancia al Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Marte, Sole, Mercurio e Venere si troveranno in Vergine. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Urano permarrà in Toro come Giove nel segno del Sagittario. Toro stacanovista Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero ...

L'Oroscopo settimanale fino al 18 agosto : Toro emozionato - Vergine determinata : L'oroscopo settimanale approfondisce il passaggio della Luna per capire quale influssi favorevoli cambieranno in positivo la sfera affettiva e la fortuna di ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento entrando in Capricorno, Acquario e Pesci, favorirà anche l'emotività dei simboli posizionati nelle vicinanze di questi segni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Energia positiva nelL'oroscopo settimanale Ariete: la settimana si apre ...