Oroscopo del giorno venerdì 23 agosto | 2ª sestina | Sagittario top in amore | Acquario flop

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L'del232019 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo fine settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi all'e al lavoro, messi in relazione con i primi sei segni della sfera zodiacale. Come anticipato dal titolo, i diretti interessati alle predizioni sono esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra questi, ad avere ottime chance di successo saranno di certo coloro appartenenti ae Capricorno valutati in giornata top. A dare gradevole compagnia ai suddetti segni saranno senz'altro Bilancia, Scorpione e Pesci, trio sottoscritto con le quattro stelle dei periodi normali. Chiudiamo questa breve anteprima con il segno dell', per il quale le previsioni di23annunciano un difficile ...

cross_me_softly : RT @marcosalvati: Comunque da un po' di tempo l'oroscopo del sagittario è diviso in: - salute - lavoro - coso - susyvianello : RT @marcosalvati: Comunque da un po' di tempo l'oroscopo del sagittario è diviso in: - salute - lavoro - coso - Juliettebrios : RT @marcosalvati: Comunque da un po' di tempo l'oroscopo del sagittario è diviso in: - salute - lavoro - coso -