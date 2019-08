Open Arms | nave diretta a Porto Empedocle

"Su Open Arms condizioni estreme" - la relazione del pm : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - di Elvira TerranovaLe "funzioni psichiche" dei migranti che ieri erano sulla nave Open Arms, dopo che una quindicina di naufraghi si è gettata in acqua rischiando di morire, erano "fortemente sollecitate da condizioni emozionali estreme". E' quanto scrive la psicologa

Open Arms - prima notte a Lampedusa per gli 83 sbarcati : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa, dopo 19 giorni trascorsi sul ponte della nave, per gli 83 migranti a bordo della Open Arms scesi nella notte dopo il sequestro della imbarcazione disposto dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le operazioni di sbarco, al

Migranti : Open Arms lascia Lampedusa - nave va a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, dopo il sequestro di ieri, ha mollato poco fa gli ormeggi dal Porto commerciale di Lampedusa per raggiungere Porto Empedocle (Agrigento) e non più Porto di Licata come si era detto in un primo momento. La nave arriverà a Porto Empedocle nel tardo pom

Migranti : relazione pm - 'Su Open Arms condizioni estreme - rischio individuale e collettivo' (2) : (AdnKronos) - "Lo stesso pomeriggio del 20 si concludevano le operazioni di ispezione e i CT fornivano una prima risposta ai quesiti loro demandati secondo cui le condizioni complessivamente in atto sono quelle di un centinaio di soggetti le cui funzioni psichiche sono fortemente sollecitate da cond

Migranti : relazione pm - 'Su Open Arms condizioni estreme - rischio individuale e collettivo' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - Le "funzioni psichiche" dei Migranti che ieri erano sulla nave Open Arms, dopo che una quindicina di naufraghi si è gettata in acqua rischiando di morire, erano "fortemente sollecitate da condizioni emozionali estreme". E' quanto scrive la psico

Open Arms in porto a Lampedusa su ordine della Procura : festa dei migranti allo sbarco : La nave Open Arms è entrata in porto a Lampedusa nella notte. Ci ha pensato la magistratura a sbloccare il caso Open Arms. Dopo 19 giorni vissuti in condizioni disastrose sul ponte della nave...

Open Arms - prima notte sulla terra ferma per i migranti : Alle 23,35 di ieri si e' conclusa l'odissea della Open Arms. Poco prima della fine del 19mo giorno di stasi davanti Lampedusa

La relazione dei pm su Open Arms : ecco perché li hanno fatti sbarcare : Francesca Bernasconi La relazione dei pm: "I naufraghi di Open Arms erano in condizioni emozionali estreme, esisteva un rischio individuale e collettivo" Ieri avevano messo la parola fine alla possibilità di uno sbarco in Spagna. E ora, i pm, spiegano il motivi che li hanno spinti ad accogliere in Italia i migranti a bordo della nave Opern Arms. Ieri mattina, il pm Patronaggio era salito a bordo della nave, per svolgere un'ispezione, ...

Open Arms - nave diretta a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – Prima notte all’hotspot di Lampedusa, dopo 19 giorni trascorsi sul ponte della nave, per gli 83 migranti a bordo della Open Arms scesi nella notte della imbarcazione disposto dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le operazioni di sbarco, al Porto commerciale, si sono concluse intorno all’una di notte, alla presenza di un gruppo di attivisti e di turisti che hanno gridato il ...

