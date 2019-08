Oddworld | Soulstorm sarà un' esclusiva di Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Dopo una lunghissima pausa, la seriesta tornando con. Il gioco verrà lanciato su tutte le principali piattaforme e per quanto riguarda la versione PCdisponibilemente attraverso l'.Tramite Twitter, con un franco messaggio ai fan che non vedono l'ora di giocare, lo studio di sviluppo dichiara che la versione per PC arriverà contemporaneamente con le versioni per console nel 2020. Tuttavia hanno scelto questo percorso poichéha offerto aiuti finanziari per creare il gioco che intendono sviluppare."è il gioco più ambizioso che abbiamo mai fatto e vogliamo creare un titolo di altissima qualità. Ma per fare ciò abbiamo bisogno di una serie di finanziamenti. L'ambizione è importante, ma ho pensato che anche voi meritate di più. In quanto publisher indipendente dobbiamo valutare le nostre partnership che ci aiuteranno ...

