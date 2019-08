Nuovo governo | cosa succede ora | il calendario della crisi

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - Nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

DIMISSIONI CONTE/ Da Zingaretti a Di Maio - e Renzi - - chi c'è nel Nuovo governo : La crisi di governo è diventata formale: CONTE si è dimesso. Non prima di avere gettato le basi programmatiche del nuovo governo.

Renzi : "Nuovo governo - ma senza di me" | Zingaretti : "No a un Conte bis" : Favorevolissimo a una intesa con M5s è Matteo Renzi. Mercoledì la Direzione deciderà la linea del partito in vista delle consultazioni al Quirinale

Governo - tutto nelle mani di Mattarella (ma già ci sono i nomi del Nuovo governo) : Il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio...

Il M5s valuta l'ipotesi di fare un Nuovo governo. Ma non a tutti i costi : Provare a fare un nuovo Governo è un'ipotesi che circola, in modo diffuso, nel Movimento 5 Stelle. Ma non a tutti i costi e sulla base di un programma articolato. Se lo abbiamo fatto con Salvini perché non confrontarsi con altre forze e vedere chi 'ci sta?'. E' una delle osservazioni. Certo, dando le carte sulle cose da fare. E questo con due consapevolezze: bisogna avere senso di responsabilità verso il Paese, e bisogna tenere conto della ...

Renzi se nasce Nuovo governo non ne farò parte : "Non e' un colpo di Stato cambiare un Governo, ma aprire questa crisi e' stato un colpo di sole. Questo e' il Parlamento non il Papeete

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Se dovesse nascere, non farò parte del nuovo Governo". Lo ha detto Matteo Renzi al Senato.

Renzi : "Un Nuovo governo non è un colpo di Stato - un voto in autunno è un colpo di sole" : "Un nuovo governo non è un colpo di Stato, un voto in autunno è un colpo di sole". E ancora: "Il governo populista ha fallito, il populismo funziona bene in campagna elettorale, un po' meno quando si tratta di governare". In Senato, dopo il botta e risposta tra Conte e Salvini, prende la parola il senatore del Pd, Matteo Renzi, che ha ironizzato sulle parole di Giorgetti (che invitò a stare attenti a "non fare la fine di Renzi"), menzionando i ...

Giuseppe Conte : "Alto rischio di esercizio provvisorio. Il Nuovo governo sarà in difficoltà sull'Iva" : Adesso il rischio è "l'esercizio provvisorio". Giuseppe Conte parla della crisi di governo "innescata dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini, una scelta "molto grave". "Il giorno 8 agosto dopo avermi anticipato la decisione in un colloquio Salvini ha diramato una nota sollecitando l'immediato ric

I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina non sono riusciti a trovare un accordo per la formazione di un Nuovo governo : I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina – uno dei paesi con la struttura politica e istituzionale più complicata al mondo – non sono riusciti a raggiungere un accordo per la formazione di un nuovo governo, a più di dieci mesi dalle

Crisi - Gregorio De Falco : “Nuovo governo? Meglio senza Salvini” : “Con Salvini o senza? Meglio senza” così risponde l’ex m5s Gregorio De Falco intercettato prima delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E ai giornalisti che gli chiedono sul dispiacere dell’addio di Giuseppe Conte come capo del governo, il senatore ex grillino e oggi al gruppo misto risponde: “Le questioni umane non hanno a che fare con la politica”. L'articolo Crisi, Gregorio De Falco: ...

"Noi non ci saremo". Renzi si chiama fuori dal Nuovo governo : “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”. Così Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, ai microfoni di Radio 24.“Questo dibattito è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’italia, dicevano ...

M5S e Nuovo governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri