Nuovi guai per Tesla : i pannelli solari si incendiano e Walmart fa causa : Sarebbero almeno sette gli incendi sospetti da novembre 2018. Il gigante del commercio contro la società di Elon Musk che ha assorbito Solar City

Juventus - Nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

Neymar - Nuovi guai per il brasiliano : denunciato dal tifoso colpito in Coppa di Francia : Non c’è pace per Neymar. Nel giorno in cui vengono archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti, l’attaccante brasiliano si vede costretto ad affrontare un nuovo guaio giudiziario. Secondo “L’Equipe”, infatti, il tifoso colpito con un pugno dal giocatore dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes avrebbe deciso di sporgere denuncia presso la procura della Repubblica di Bobigny. ...

Vittoria - Nuovi guai per l'investitore dei due cuginetti : accusato di tentato omicidio : Rosario Greco infastidito da uno sguardo, avrebbe ferito con una coltellata un avventore di un camioncino di panini

Nuovi guai per Piero Marrazzo : sospeso dalla sede Rai di Gerusalemme : Nuovi guai per l’ex governatore del Lazio Piero Marrazzo. Il giornalista è stato sospeso - secondo quanto si apprende - dall’incarico di responsabile della sede Rai di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Sarebbe stato inoltre licenziato il producer della stessa sede. A quanto apprende l’Adnkronos, l’indagine sull’ufficio di corrispondenza di ...

Nuovi guai giudiziari per Luca Barbareschi. Ecco di cosa è accusato l’attore : Il nome di Luca Barbareschi finisce, di nuovo, nel registro degli indagati. È una nuova, scottante, controversia legale e giudiziaria quella che vede coinvolto l’attore. Stavolta è in qualità di direttore artistico del Teatro Eliseo che il suo nome finisce sui giornali: l’accusa è di violazione della legge fallimentare ma non solo. Avrebbe infatti sottratto sipari, condizionatori, poltrone (molto costose, di marca Frau e stimate intorno agli ...

Ci saranno Nuovi colloqui di pace tra il regime venezuelano di Nicolás Maduro e il leader dell’opposizione Juan Guaidó : Il regime venezuelano di Nicolás Maduro e il leader dell’opposizione Juan Guaidó hanno confermato che parteciperanno ai colloqui di pace che inizieranno questa settimana alle Barbados, isola delle Piccole Antille. L’inizio dei colloqui è stato confermato anche dal governo norvegese,

Nuovi guai in vista per Samsung - accusata di pubblicità ingannevole sulla resistenza all’acqua di Galaxy S10 : Una commissione australiana a citato in giudizio Samsung per pubblicità ingannevole in merito alla resistenza all'acqua dei Nuovi Galaxy S10. L'articolo Nuovi guai in vista per Samsung, accusata di pubblicità ingannevole sulla resistenza all’acqua di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Conrad nei guai nei Nuovi episodi di The Resident tra errori ed ex fidanzate : anticipazioni 2 e 9 luglio : Tutto è pronto per il ritorno di The Resident in tv dopo il meritato successo dell'esordio della scorsa settimana. Un ottimo risultato in termini di ascolti ha premiato il medical drama che è arrivato in chiaro un po' tardi rispetto alla messa in onda ufficiale ma, a quanto pare, questo non ha rovinato il risultato finale. L'appuntamento con tre nuovi episodi di The Resident è fissato per oggi, 2 luglio, su Rai2 con tre nuovi episodi dal ...