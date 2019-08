Nuove clip dal film di Downton Abbey | scene inedite della reunion dei Crawley aspettando

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Manca ormai pochissimo al debutto nelle sale inglesi ed americane deldi, in uscita a settembre sul circuito internazionale ma in arrivo il 24 ottobre in Italia. Scritto dal creatore diJulian Fellowes e diretto da Michael Engler, ilriprende la tramaserie dopo gli eventi del finalesesta stagione: la trama, come noto, vede iprepararsi ad una visitafamiglia reale inglese nella loro tenuta di campagna nello Yorkshire, che ospiterà re Giorgio V e la regina Maria. In una nuovapubblicata in esclusiva da ETOnline, che arriva dopo il trailer ufficiale del, Robert e Cora, il conte e la contessa di Grantham (interpretati da Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern), e Lady Mary (Michelle Dockery) salutano l'arrivo adi Lady Edith (Laura Carmichael) con il marito Bertie Pelham (Harry Hadden-Paton) ...

