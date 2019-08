Nella lista nera Usa anche Huawei Italia e il centro di ricerche di Milano

Premio Puskas - anche Quagliarella Nella top ten del gol più bello : la lista completa : Premio Puskas, ci sarà anche Fabio Quagliarella nella top ten dei dieci gol più belli della scorsa stagione. L’attaccante della Sampdoria verrà votato per la prodezza segnata contro il Napoli nella partita di campionato dello scorso 2 settembre e sfiderà, tra gli altri, anche Messi ed Ibrahimovic. Ecco la lista completa dei dieci giocatori in corsa per i Puskas Award: Matheus Cunha (Bra): Bayer Leverkusen-RB Lipsia (Bundesliga) del 6 ...

Juve : Rugani - Matuidi e Mandzukic Nella lista cessioni - con la variabile Emre Can (RUMORS) : La Juventus si prepara per la prima giornata di campionato, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Settimana successiva ci sarà il big match contro il Napoli, con Sarri che spera di avere definita tutta la rosa a disposizione. Si attendono infatti novità dal punto di vista del mercato: con Perin e Pjaca che resteranno a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni, i maggiori indiziati a lasciare Torino sono il difensore ...

Porto - c’è anche Casillas Nella lista per il campionato : Il Porto è concentrato sulla prossima stagione con l’intenzione di disputare una stagione all’altezza, nel frattempo c’è anche il nome di Iker Casillas nella lista dei calciatori iscritti presso la lega calcio Portoghese per giocare in campionato, la decisione è stata comunicata direttamente dal club. Il portiere spagnolo campione del mondo ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi con un infarto acuto al miocardio a ...

Anticipazioni Beautiful del 2 agosto : Brooke Nella lista dei testimoni favorevoli a Bill : Va in onda oggi 2 agosto l'ultima puntata di Beautiful prima della pausa estiva. A partire dal prossimo lunedì 5 agosto, la soap americana non troverà più spazio nel ricco pomeriggio di Mediaset e verrà momentaneamente sostituita dalla telenovela Una Vita, che durerà così circa un'ora. Per poter seguire nuovamente le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer i telespettatori dovranno attendere tre settimane ovvero fino al 26 agosto (lo ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt Nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...

Il ciclista Caruso a L’Equipe : “Mio padre Nella scorta di Falcone. Saviano vive di mafia - Falcone ci è morto” : L’Equipe dedica due pagine di intervista a Damiano Caruso, siciliano, gregario di Nibali. Il siciliano tocca vari temi, tra cui anche la mafia e il padre che ha fatto da scorta a Giovanni Falcone. Il padre nella scorta di Falcone “Mio padre è entrato in polizia dopo il servizio militare, non aveva lavoro e si è ritrovato a Palermo nel 1984 nella scorta del giudice Falcone, guardia del corpo negli anni di piombo, e aveva appena 19 ...

Nello Trocchia - terzo furto Nella casa del giornalista. Morra : “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità” : Nello Trocchia, giornalista di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito un furto nella sua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedere ...

Neymar alla Juve diventa possibile : bianconeri Nella lista del brasiliano : Neymar vuole lasciare il PSG: nella lista delle possibili destinazioni figura anche la Juventus. Tuchel: “Sapevo da tempo che voleva andarsene”.“powered by Goal”Metti un giocatore scontento in un club che (a suo avviso) non è più in grado di soddisfarlo: se l’individuo in questione è Neymar allora ne esce fuori un calderone dalle dimensioni gigantesche e dall’esito finale che non è dato conoscere.Non è un mistero che ...

Al Bano Carrisi è ancora Nella lista nera dell’Ucraina : Nonostante l’eco mediatico e le polemiche di qualche mese fa, sembra ancora lontana la soluzione per la vicenda che vede Al Bano Carrisi accusato dall’Ucraina di essere un pericolo nazionale. La questione diplomatica che vedeva contrapposti il cantante Al Bano Carrisi e l’Ucraina sembrava ormai risolta da ben 3 mesi. Dopo essere stato inserito nella black list in cui figurano le persone indesiderate nell’ex repubblica sovietica, il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Andrea Vergani Nella lista degli iscritti ai 50 sl. Sun Yang rinuncia ai 1500 sl? : Al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud), dal 21 al 28 luglio, i Mondiali di Nuoto in piscina entreranno nel vivo. La Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vuol confermarsi come compagine competitiva anche a livello iridato, dopo i grandi risultati ottenuti nell’ultima rassegna disputata a Budapest (Ungheria). Ebbene, scorrendo la sezione del sito della FederNuoto dedicata agli ...

Sole 24 Ore - azienda entrò Nella mail di un giornalista : gip ordina l’imputazione per vertici dell’ufficio del personale : L’azienda aveva messo nero su bianco che non sarebbe mai entrata nella posta dei giornalisti, ma non ha rispettato la promessa. Ora il gip di Roma ha disposto l’imputazione dei vertici dell’ufficio del personale del Sole 24 Ore. E’ la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari Costantino De Robbio, che ha adottato il provvedimento nella vicenda che riguarda un ex giornalista del quotidiano, esperto di ...

Colline del Prosecco Nella lista Unesco patrimonio dell'umanità : Da oggi le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono iscritte nella lista mondiale Unesco dei siti patrimonio dell'umanità

Cioli - Gruber e Annunziata Nella lista delle 100 donne leader in Italia. L'elenco di Forbes : Come ogni anno, Forbes Italia ha scelto 100 donne italiane per rappresentare il meglio del Paese al femminile nel 2019. Nell’elenco di quest’anno, rigorosamente in ordine alfabetico, ci sono Lucia Annunziata (direttore di HuffPost Italia), Laura Cioli (ceo del Gruppo editoriale GEDI) e Lilli Gruber (giornalista e conduttrice di La7). Insieme a loro, sportive come Tania Cagnotto, l’astronauta Samantha Cristoforetti, la Iena ...